Diretta/ Monopoli Picerno streaming video tv. gabbiani feriti (Serie C)

Monopoli Picerno, in diretta mercoledì 29 settembre 2021 alle ore 18.00 presso lo stadio Veneziani di Monopoli, sarà una sfida valevole per la sesta giornata d’andata del campionato di Serie C. Gabbiani feriti dalla prima sconfitta stagionale, subita domenica scorsa sul campo della Virtus Francavilla. Risultato amaro soprattutto perché ha disarcionato i biancoverdi dalla vetta della classifica, lasciata ora nelle mani del Bari, con la formazione allenata da Colombo che cercherà ora un pronto riscatto casalingo.

Non sarà facile visto che il Picerno si presenta all’appuntamento in ottima forma. I lucani hanno dato continuità al blitz esterno contro la Turris vincendo anche la sfida casalinga contro l’Acr Messina e sono saliti in classifica al quinto posto, peraltro a 2 sole lunghezze di distanza dai Gabbiani. Le due squadre si sono incrociate tra i professionisti solo due stagioni fa, peraltro nel campionato sospeso per il lockdown. Unico precedente il match d’andata in casa del Picerno che il Monopoli vinse con il punteggio di 0-1, grazie ad una rete di Fella.

DIRETTA MONOPOLI PICERNO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Monopoli Picerno non sarà disponibile sui canali sul satellite o sul digitale terreste. Per assistere alla partita di Serie C resta valido l’appuntamento con il portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare del campionato di terza serie in diretta streaming video: è possibile sottoscrivere un abbonamento, con formula mensile oppure per l’intera stagione.

PROBABILI FORMAZIONI MONOPOLI PICERNO

Le probabili formazioni della diretta Monopoli Picerno, match che andrà in scena al Veneziani di Monopoli. Per il Monopoli, Alberto Colombo schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Loria; Arena, Bizzotto, Mercadante; Novella, Piccinni, Bussaglia, Vassallo, Guiebre; D’Agostino, Starita. Risponderà il Picerno allenato da Antonio Palo con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Albertazzi, Guerra, Allegretto, Ferrani, Vanacore; De Ciancio, Pitarresi, Dettori; Vivacqua Carrà, D’Angelo.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Veneziani di Monopoli, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Monopoli con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.92, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.30, mentre l’eventuale successo del Picerno, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.90.



