Diretta Monopoli Sicula Leonzio/ Streaming video tv: i gabbiani volano (Serie C)

Monopoli Sicula Leonzio, partita diretta dal signor Gianpiero Miele, si gioca alle ore 15:00 di domenica 23 febbraio: allo stadio Veneziani va in scena la 27^ giornata del campionato di Serie C 2019-2020, con i tifosi pronti a inneggiare la squadra pugliese che sta disputando una grande stagione. Il 3-0 ottenuto sul campo del Teramo ha permesso ai gabbiani di confermare il terzo posto in classifica, staccando la concorrenza e rimanendo a 3 punti dal Bari: forse è tardi per inseguire la promozione diretta ma il Monopoli rimane comunque in zona, con il sogno di rimontare nelle ultime giornate ma per il momento con un posto nella fase nazionale dei playoff. La Sicula Leonzio deve salvarsi, e l’ultimo colpo centrato a Bisceglie è stato fondamentale: il gol di Lescano ha lanciato i siciliani che hanno preso un enorme vantaggio sulle ultime due posizioni, potendo concentrarsi ora sull’uscire dalla zona playout. Vedremo quello che succederà nella diretta di Monopoli Sicula Leonzio; aspettiamo il calcio d’inizio allo stadio Veneziani ma nel frattempo possiamo provare a intuire quali saranno le scelte da parte dei due allenatori, analizzando in maniera più approfondita quelle che sono le probabili formazioni di questa partita.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Monopoli Sicula Leonzio non è disponibile, ma sappiamo bene che le partite di Serie C – campionato e Coppa Italia – sono un’esclusiva della piattaforma Eleven Sports: abbonandosi stagionalmente al servizio o acquistando di volta in volta il singolo match – ad un prezzo fissato, salvo eccezioni debitamente segnalate – sarà possibile assistere a questa sfida del girone C in diretta streaming video, utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI MONOPOLI SICULA LEONZIO

In Monopoli Sicula Leonzio Scienza dovrebbe confermare il 3-5-2 che ha vinto a Teramo: vedremo quindi Menegatti tra i pali con una difesa composta da Rota, De Franco e Mercadante davanti a lui, mentre i due laterali partiranno dalla linea di centrocampo e saranno Tazzer e Daniele Donnarumma. In mediana Giorno sarà supportato da Carriero e Piccinni; davanti a loro i due attaccanti, che dovrebbero essere ancora una volta il veterano Jefferson e lo straordinario Fella, che sabato scorso ha raggiunto i 16 gol in campionato ed è vicecannoniere del girone C. Vito Grieco risponde con un modulo quasi speculare: qui però il centrocampo è a quattro perché Catania e Grillo avanzano la loro posizione andando alle spalle di Lescano, formando dunque un 3-4-2-1 nel quale Provenzano e Bucolo avranno le chiavi della manovra. Lia e Bariti dovrebbero essere confermati in qualità di esterni, anche in questo caso più avanzati rispetto ad una linea difensiva che sarà composta da Tafa, Bachini e Cristian Sosa piattati davanti ad Adamonis; Sabatino, ammonito nell’ultima giornata, dovrà osservare un turno di squalifica.

QUOTE E PRONOSTICO

Monopoli Sicula Leonzio è stata quotata dall’agenzia di scommesse Snai, e secondo questo bookmaker i padroni di casa sono chiaramente favoriti: vale infatti 1,50 volte la somma messa sul piatto il segno 1 per la loro vittoria, mentre l’eventualità del successo esterno – regolata dal segno 2 – vi farebbe guadagnare una somma corrispondente a 6,50 volte il valore della vostra puntata. Il pareggio, identificato dal segno X, porta in dote una vincita che ammonterebbe a 3,70 volte la giocata.



