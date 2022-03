Diretta/ Monopoli Vibonese streaming video tv: gabbiani, nuove ambizioni (Serie C)

DIRETTA MONOPOLI VIBONESE: PARTITA SENZA STORIA…

Monopoli Vibonese, in diretta mercoledì 15 marzo 2022 alle ore 18.00 presso lo stadio Vito Simone Veneziani di Monopoli, sarà una sfida valevole per la 32^ giornata del campionato di Serie C. Nuove ambizioni in ballo per i Gabbiani che dopo un periodo di crisi sono tornati a volare, mettendo in fila tre vittorie consecutive contro Juve Stabia, Catanzaro e Monterosi Tuscia, risultati che hanno permesso al Monopoli di riagganciare l’Avellino al quarto posto in classifica nel girone C.

Dopo l’illusoria vittoria col Taranto è tornata invece a cadere la Vibonese, sconfitta in casa dal Catania e a -5 dalla Fidelis Andria penultima, con la prospettiva della retrocessione diretta sempre concreta per la formazione calabrese. Nel match d’andata 1-1 tra Vibonese e Monopoli nel match disputato allo stadio Razza, 2-0 per i pugliesi nell’ultima sfida disputata allo stadio Veneziani, datata 22 novembre 2020.

DIRETTA MONOPOLI VIBONESE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Monopoli Vibonese non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno, e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI MONOPOLI VIBONESE

Le probabili formazioni della diretta Monopoli Vibonese, match che andrà in scena allo stadio Vito Simone Venezian di Monopoli. Per il Monopoli, Alberto Colombo schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Loria; Arena, Bizzotto, Mercadante; Viteritti, Novella, Piccinni, Vassallo, Guiebre; Starita, Grandolfo. Risponderà la Vibonese allenata da Nevio Orlandi con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Marson; Polidori, Suagher, Carosso; Corsi, Basso, Gelonese, Cattaneo, Blaze; Spina, Curiale.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Monopoli Vibonese, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Monopoli con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.50, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.75, mentre l’eventuale successo della Vibonese, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 6.75.

