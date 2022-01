Diretta/ Monopoli Virtus Francavilla (Serie C) streaming video e tv. Derby pugliese

DIRETTA MONOPOLI VIRTUS FRANCAVILLA: PARTITA EQUILIBRATA?

Monopoli Virtus Francavilla, in diretta domenica 30 gennaio 2022 alle ore 17.30 presso lo stadio Vito Simone Veneziani di Monopoli, sarà una sfida valevole per la 24^ giornata del campionato di Serie C. Gabbiani alla rincorsa del Bari capolista, secondi in classifica a 7 lunghezze dalla vetta in quello che finora è uno dei migliori campionati nella storia del sodalizio biancoverde. Il Monopoli aveva chiuso il 2022 con due vittorie ed ha ripreso con un pareggio prezioso sul difficile campo dell’Avellino.

La Virtus Francavilla dalla sua ha iniziato col botto, rifilando una cinquina al Messina. Per uno scherzo del calendario i biancazzurri hanno disputato tre sfide consecutive in casa, tutte vinte e si presentano a questo derby pugliese d’alta quota al quarto posto in classifica e con la prospettiva di un sorpasso proprio sul Monopoli in caso di vittoria. Nel match d’andata Virtus Francavilla vincente 3-1 sul Monopoli, a conferma di un rendimento interno eccezionale della squadra in questa stagione.

DIRETTA MONOPOLI VIRTUS FRANCAVILLA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Monopoli Virtus Francavilla è una di quelle che per questo turno di campionato saranno trasmesse sulla televisione satellitare, col match che sarà proposto sul canale numero 252 di Sky. Per assistere alla partita di Serie C resta comunque valido l’appuntamento con il portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare del campionato in diretta streaming video: anche qui è possibile sottoscrivere un abbonamento, ma anche acquistare di volta in volta il singolo match.

PROBABILI FORMAZIONI MONOPOLI VIRTUS FRANCAVILLA

Le probabili formazioni della diretta Monopoli Virtus Francavilla, match che andrà in scena allo stadio Vito Simone Veneziani di Monopoli. Per il Monopoli, Ciro Ginestra schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Loria; Riggio, Bizzotto, Mercadante; Tazzer, Langella, Piccinini, Vassallo, Guiebre; Starita, Grandolfo. Risponderà la Virtus Francavilla allenata da Roberto Taurinoi con un 3-4-1-2 così schierato dal primo minuto: Nobile; Idda, Miceli, Caporale; Pierno, Franco, Toscano, Ingrosso; Mastropietro; Maiorino, Perez.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Monopoli Virtus Francavilla, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Monopoli con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.05, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.10, mentre l’eventuale successo della Virtus Francavilla, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.65.



