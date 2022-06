Diretta/ Montenegro Romania streaming video tv: nuovo ciclo (Nations League)

DIRETTA MONTENEGRO ROMANIA: OSPITI FAVORITI?

Montenegro Romania, in diretta sabato 4 giugno 2022 alle ore 20.45 presso lo Stadion Pod Goricom di Podgorica sarà una sfida valevole per la prima giornata della UEFA Nations League. Parte un nuovo ciclo per le due formazioni che non sono riuscite a centrare la qualificazione a Qatar 2022. Esordio nella Nations League per il Montenegro, che ha giocato la sua ultima partita ufficiale lo scorso 28 marzo battendo 1-0 la Grecia e anche per la Romania, che non gioca dal 2-2 in casa di Israele.

Le due formazioni fanno parte della Lega B della UEFA Nations League, inserite nel girone con Bosnia e Finlandia, che a loro volta si affronteranno in questa prima giornata. L’ultimo precedente tra le due squadre è stato disputato proprio in Nations League in casa del Montenegro il 20 novembre 2018, con la Romania vincente col punteggio di 0-1. Al 4 settembre 2017 risale l’ultimo successo dei montenegrini contro la Romania.

DIRETTA MONTENEGRO ROMANIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI NATIONS LEAGUE

La diretta tv di Montenegro Romania sarà trasmessa su Sky, canale Sky Sport Calcio: tutti gli appassionati potranno seguire la sfida anche in diretta streaming video senza costi aggiuntivi: basterà infatti dotarsi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e visitare il sito o l’app Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI MONTENEGRO ROMANIA

Le probabili formazioni della diretta Montenegro Romania, match che andrà in scena allo Stadion Pod Goricom di Podgorica. Per il Montenegro, Miodrag Radulovic schiererà la squadra con un 5-4-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Mijatovic; M. Vukcevic, Vujacic, Vesovic, Tomasevic, Marusic; Jovovic, Jankovic, Haksabanovic, Osmajic; Beciraj. Risponderà la Romania allenato da Edward Iordanescu con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Nita; Manea, Chiriches, Bancu, Rus; Maxim, Marin; Mitrita, Cicaldau, Tanase; Alibec.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Montenegro Romania, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Montenegro con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.10, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.00, mentre l’eventuale successo della Romania, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.45.











