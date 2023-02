Diretta Monterosi Pescara/ Streaming video tv: momento duro per il Delfino (Serie C)

DIRETTA MONTEROSI PESCARA: RISCATTO DEL DELFINO?

Monterosi Pescara viene diretta dal signor Mario Saia, e si gioca alle ore 14:30 di mercoledì 1 febbraio: all’Enrico Rocchi di Viterbo va in scena la partita valida per la 25^ giornata nel girone C di Serie C 2022-2023. È una sfida tra due squadre con obiettivi diversi, ma altrettanto in difficoltà: il Monterosi Tuscia arriva dalla pesante sconfitta incassata dalla Virtus Francavilla, si ritrova in zona playout e non riesce a fare quel salto di qualità che invece aveva operato benissimo nel corso della passata stagione, che di conseguenza rischia di non venire replicata con tanto di ritorno in Serie D.

Il Pescara ha tenuto il passo delle due calabresi finchè ha potuto, poi è crollato: sconfitto 4-0 in casa dal Foggia, si ritrova a 22 punti dal Catanzaro ma anche 14 dal Crotone, il che significa che deve giocare soltanto per il terzo posto e, continuando nel recente trend negativo, potrebbe clamorosamente rischiare di trovarsi fuori dal giro della qualificazione diretta alla fase nazionale dei playoff. Aspettando che la diretta di Monterosi Pescara prenda il via, valutiamo le possibili scelte dei due allenatori leggendo insieme le probabili formazioni della partita.

DIRETTA MONTEROSI PESCARA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Monterosi Pescara non sarà compresa nel pacchetto delle gare trasmesse sui canali della nostra televisione, ma ovviamente va ricordato (come noto da qualche anno) che tutte le gare del campionato di terza divisione sono disponibili sul portale Eleven Sports, da poco tempo incluso nell’abbonamento a DAZN; sarà quindi una visione in diretta streaming video, potendo scegliere se abbonarvi al servizio oppure acquistare il singolo evento on demand, usufruendo poi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI MONTEROSI PESCARA

Per la diretta Monterosi Pescara Leonardo Menichini pensa sempre al 3-5-2: in difesa, a protezione di Francesco Forte, vedremmo una linea formata da Borri, Tartaglia e Piroli (Mbende è infatti squalificato) mentre i due laterali che si alzano sulla linea di centrocampo sarebbero Verd a destra e Damiano Cancellieri sull’altro versante. In mezzo al campo può tornare titolare Di Paolantonio; con lui giocherebbero allora due tra Santoro, Gasperi e Parlati. Per quanto riguarda il tandem offensivo, Carlini e Costantino restano in vantaggio su Alessandro Rossi e Tonin.

Nel Pescara è squalificato Kraja: Alberto Colombo potrebbe sostituirlo con Aloi o Gyabuaa, confermando invece gli altri due di centrocampo che sarebbero quindi Palmiero in cabina di regia e Luca Mora sul centrosinistra. In difesa Ingrosso e Brosco proteggono il portiere Plizzari, con Cancellotti e Milani schierati sulle fasce laterali; qui Saccani e Alessandro Crescenzi rappresentano le alternative, davanti invece Dalle Monache può agire come trequartista insieme a uno tra Cuppone e Kolaj, la prima punta Tupta rischia sulla pressione di Lescano e Vergani.

QUOTE E PRONOSTICO

Per avere un quadro approfondito del pronostico sulla diretta di Monterosi Pescara, andiamo a vedere quali siano le quote emesse dall’agenzia Snai per la partita nella 25^ giornata del girone C di Serie C. Il segno 1 che identifica la vittoria della squadra di casa vi farebbe guadagnare 4,00 volte quanto messo sul piatto; il segno X per il pareggio porta in dote una somma corrispondente a 2,95 volte la vostra giocata mentre il segno 2, sul quale puntare per il successo della formazione ospite, la vostra vincita ammonterebbe a 2,00 volte l’importo che avrete scelto di investire con questo bookmaker.

