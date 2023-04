Diretta/ Monterosi Tuscia Taranto (risultato 0-0) streaming tv: Carlini sfiora il gol

DIRETTA MONTEROSI TUSCIA TARANTO (RISULTATO LIVE 0-0): CHANCE DA GOL PER CARLINI!

Nella cornice dello stadio “Enrico Rocchi” di Viterbo si disputa questo pomeriggio l’interessante incrocio, che riguarda più che altro la colonna destra della classifica, tra il Monterosi Tuscia padrone di casa e il Taranto: se i biancorossi allenati da Leonardo Menichini cercano punti salvezza in questo penultimo turno di campionato, i ragazzi di Eziolino Capuano vogliono salire l’ultimo gradino e agguantare in extremis quel decimo posto che vorrebbe dire play-off. E dopo i primi 20’ di gara, nonostante il punteggio fermo sullo 0-0 iniziale, si fanno preferire i tarantini: buon avvio ma al minuto 6 è Carlini a sfiorare il vantaggio per i padroni di casa ma il portiere ospite Vannucchi salva bene di piede. I ritmi sono abbastanza alti e i laziali si mostrano subito vivaci con Carlini tra i più attivi e in generale tanta intensità in mezzo al campo da parte delle due compagini. A farne le spese di tanto agonismo al 18’ il rossoblu Antonini, primo ammonito del match. (agg. di R. G. Flore)

MONTEROSI TARANTO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Monterosi Taranto non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione di Monterosi Taranto sarà dunque in diretta streaming video e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

IN CAMPO, SI GIOCA!

Pronti per la diretta di Monterosi Tuscia Taranto, ci resta però ancora il tempo per presentare la partita del girone C del campionato di Serie C mediante le statistiche stagionali di laziali e pugliesi. Il Monterosi Tuscia naviga nella zona playout della classifica con 38 punti, anche a causa di una penalizzazione di -2, il bottino sul campo è frutto di nove vittorie, tredici pareggi e quattordici sconfitte, con differenza reti pari a -8 dal momento che il Monterosi Tuscia ha segnato 37 gol e ne ha incassati 45 nel corso di questo campionato.

Il Taranto invece sta cercando di raggiungere la zona playoff e fino a questo momento ha raccolto 44 punti, frutto di undici vittorie, altrettanti pareggi e quattordici sconfitte, con differenza reti pari a -10 dal momento che il Taranto ha segnato 26 gol e ne ha incassati 36 nel corso di questo campionato. Adesso però non è più tempo di numeri e parole, perché a parlare dovrà essere solamente il campo: Monterosi Tuscia Taranto infatti finalmente comincia davvero! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

MONTEROSI TUSCIA TARANTO, I TESTA A TESTA VERSO LA GARA

La storia che ci accompagna verso la diretta di Monterosi Tuscia Taranto ci dice che i precedenti ufficiali sono appena tre, anche se tutti relativi alle ultime due stagioni e quindi assai significativi. L’equilibrio è perfetto: si contano una vittoria per parte più un pareggio, con due gol segnati dal Monterosi Tuscia e altrettanti all’attivo del Taranto. Se la storia non ci può dire altro, allora ci affidiamo al sito specializzato Transfermarkt per un altro tipo di testa a testa che metta a confronto Monterosi Tuscia e Taranto in vista della partita di oggi pomeriggio.

I numeri ci dicono che la rosa del Monterosi Tuscia vale complessivamente 4,27 milioni di euro, pari a 153.000 euro di media per ogni singolo giocatore della società laziale. Il Taranto invece ha un valore economico globale di 3,67 milioni di euro esatti e quindi la media per ogni giocatore della rosa dei pugliesi arriva a 127.000 euro, con una differenza che rileviamo, ma non ci permette di sbilanciarci in pronostici sulla partita. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA MONTEROSI TARANTO: PADRONI DI CASA FAVORITI!

Monterosi Taranto, in diretta alle ore 17.30 di domenica 16 aprile 2023 allo stadio Enrico Rocchi di Viterbo, è una gara valida per la 37° giornata del girone C di Serie C. Punti pesantissimi quelli in palio questo pomeriggio tra laziali e pugliesi, rispettivamente in corsa per la salvezza e per il posizionamento playoff.

Il Monterosi è sedicesimo in classifica con 38 punti, a -2 dalla salvezza diretta: sin qui nove vittorie, tredici pareggi e quattordici sconfitte. Serie positiva per la compagine della Tuscia, che nell’ultimo turno ha vinto 0-1 contro la Viterbese. Il Taranto, invece, è dodicesimo a quota 44 punti, a -1 dal decimo posto valevole i playoff. I rossoblu nell’ultimo turno hanno vinto 3-0 contro il Pescara.

PROBABILI FORMAZIONI MONTEROSI TARANTO

Andiamo a scoprire le probabili formazioni della diretta Monterosi Taranto, al via tra pochi minuti. Partiamo dalla compagine della Tuscia, in campo con il 3-4-1-2: Forte, Mbende, Giordani, Piroli, Di Renzo, Parlati, Santoro, Verde, Carlini, Costantino, Vitali. Passiamo adesso ai rossoblu, Capuano si affida al 3-5-2: Vannucchi, Sciacca, Antonini Lui, Formiconi, Semprini, Provenzano, Mazza, Labriola, Boccadamo, Bifulco, Tommasini.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Dopo aver analizzato i probabili undici, andiamo a conoscere le quote per le scommesse della diretta Monterosi Taranto. Prendiamo spunto da Goldbet: la vittoria del Monterosi è a 2,30, il pareggio è a 3,15, mentre il successo del Taranto è a 3,15. L’Under 2,5 è a 1,50, con l’Over 2,5 a 2,35. Infine Gol e No Gol rispetivamente a 1,95 e 1,74.











