Diretta Taranto Vicenza/ Streaming video tv: veneti favoriti, sorprese possibili! (Serie C, 14 maggio 2024)

DIRETTA TARANTO VICENZA: CAPUANO CI CREDE!

Gioie e dolori quelle che si prospettano per la diretta di Taranto Vicenza, gara che inaugura per la due squadre l’andata degli ottavi di finale di Serie C e che avrà il fischio di inizio oggi 14 maggio alle 20,30. I pugliesi vengono da due partite della fase ad eliminazione in cui hanno faticato parecchio a cercare la via del gol, infatti in due partite non sono mai riusciti a segnare e se la sono cavata grazie al posizionamento in classifica.

Diretta/ Taranto Picerno (risultato finale 0-0): pari e qualificazione pugliese! (Serie C, 11 maggio 2024)

Stasera si prospetta una gara tutt’altro che facile poiché il Vicenza non è l’ultima della classe e anzi è la favorita del pronostico e le ultime gara del campionato non fanno che confermarlo. Gli ospiti sono infatti imbattuti nelle ultime cinque gare e oggi potrebbe arrivare anche la sesta, vedremo se gli dei del calcio saranno d’accordo oppure no. Ora, diamo uno sguardo ravvicinato alle probabili formazioni di Taranto Vicenza.

Diretta/ Taranto Latina (risultato finale 0-0): niente reti! (oggi 7 maggio 2024)

DIRETTA TARANTO VICENZA STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

Essendo la Serie C un’esclusiva di Sky per vedere in diretta tv Taranto Vicenza bisognerà fare l’abbonamento a Sky, in più oltre quest’ultimo servirà acquistare anche il pacchetto Calcio dell’emittente che sblocca i canali dal 251 in poi, dove il match verrà trasmesso. In alternativa per gli amanti della diretta streaming video nelle medesime modalità si potrà vedere il match anche su NowTv.

DIRETTA TARANTO VICENZA: PROBABILI FORMAZIONI

Come verrà affrontata Taranto Vicenza? Ezio Capuano dovrebbe confermare il 3-5-2 già visto sabato ma stavolta Mamadou Kanoute potrebbe essere titolare in attacco con Fabbro o De Marchi, oppure soluzione con lui e Bifulco davanti lasciando Valietti e Ferrara a correre sulle corsie laterali. In mezzo al campo Ladinetti, Matera e Zonta dovrebbero essere confermati ma occhio a Fiorani e Calvano; così anche la difesa in toto dove Luciani, Enrici e Miceli proteggeranno il portiere e capitano dei pugliesi Vannucchi.

Video/ Alessandria Vicenza (1-2) highlights: Ferrari dal dischetto decide al 95' (28 aprile 2024, Serie C)

Il Vicenza invece va con il 3-4-2-1, Stefano Vecchi potrebbe lanciare Della Morte e Busato sulla trequarti, o almeno uno di loro a prendere il posto di Delle Monache e Proia. A centrocampo il duo con Ronaldo Pompeu da Silva e Tronchin, da verificare Talarico a destra (pronto Lattanzio nel caso) mentre a sinistra ci sarà Jean Freddi Greco, in difesa invece i favoriti dovrebbero essere De Col, Laezza e Sandon, quest’ultimo però in ballottaggio con Fantoni, mentre Confente sarà il portiere. Come prima punta, naturalmente, giocherà Franco Ferrari.

TARANTO VICENZA, LE QUOTE

Le quote della diretta di Taranto Vicenza invece mostrano come la Sisal sia convinta che sarà la squadra ospite a trionfare, mettendo il segno 2 a 1,7 mentre i pugliesi vincenti sono dati a 2,4. IL pareggio invece è più equilibrato, essendo dato a 2,3.

© RIPRODUZIONE RISERVATA