Diretta/ Monterosi Tuscia Avellino streaming video tv: irpini lanciati (Serie C)

DIRETTA MONTEROSI TUSCIA AVELLINO: IN EQUILIBRIO!

Monterosi Tuscia Avellino, in diretta domenica 18 dicembre 2022 alle ore 12.30 presso lo stadio Enrico Rocchi di Viterbo, sarà una sfida valida per la 19^ giornata del campionato di Serie C. Irpini lanciati, forse al primo vero momento positivo della loro stagione dopo un’andata senza dubbio difficile. L’Avellino ha battuto la Turris in trasferta e la Fidelis Andria in casa, ritrovandosi ad agganciare la zona play off nella classifica pur molto corta del girone C.

Dall’altra parte il Monterosi Tuscia divide a quota 20 punti, 3 lunghezze indietro rispetto all’Avellino, il confine della zona play off contro la Turris, con i viterbesi usciti sconfitti dall’ultima trasferta di Taranto, pur avendo vinto il precedente impegno interno contro la Viterbese. Il 3 ottobre 2021 il Monterosi Tuscia ha vinto 2-1 nell’ultimo precedente interno contro l’Avellino, affrontato anche in Serie D il 4 novembre 2018: 0-0 il risultato in quell’occasione.

MONTEROSI TUSCIA AVELLINO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Monterosi Tuscia Avellino non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI MONTEROSI TUSCIA AVELLINO

Le probabili formazioni della diretta Monterosi Tuscia Avellino, match che andrà in scena all’Enrico Rocchi di Viterbo. Per il Monterosi Tuscia, Leonardo Menichini schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Alia, Borri, Mbende, Piroli, Verde, Di Paolantonio, Lipani, Tolomello, Di Renzo, Liga, Costantino. Risponderà l’Avellino allenato da Massimo Rastelli con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Pane, Rizzo, Moretti, Auriletto, Tito, Casarini, Franco, Garetto, Russo, Trotta, Ceccarelli.

MONTEROSI TUSCIA AVELLINO LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Monterosi Tuscia Avellino, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato di Serie C. La vittoria del Monterosi Tuscia con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.25, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.00, mentre l’eventuale successo dell’Avellino abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.15.











