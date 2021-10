Diretta/ Monterosi Tuscia Avellino streaming video tv: risposte attese (Serie C)

DIRETTA MONTEROSI TUSCIA AVELLINO: OSPITI FAVORITI

Monterosi Tuscia Avellino, in diretta domenica 3 ottobre 2021 alle ore 17.30 presso lo stadio Enrico Rocchi di Viterbo, sarà una sfida valevole per la settima giornata d’andata del campionato di Serie C. Risposte attese da due formazioni che, pur essendo partite con obiettivi diversi, cercheranno di compiere un ulteriore salto di qualità. Tre pareggi consecutivi per la formazione viterbese, dopo l’1-1 contro il Palermo il Monterosi Tuscia ha bloccato sullo 0-0 anche il lanciato Taranto e ora proverà a trovare l’agognata prima vittoria tra i professionisti della sua storia.

Il periodo in calendario resta comunque duro perché l’Avellino non è un cliente facile e gli irpini si stanno decisamente riprendendo dopo una partenza fiacca. Vittoria contro il Potenza e pari contro il Catanzaro negli ultimi due impegni casalinghi, i bianconeri puntano a vincere anche in trasferta per avvicinarsi all’alta classifica. Le due squadre si sono già affrontate in campionato nella stagione 2018/19, in casa del Monterosi pareggio 0-0 nella sfida disputata il 4 novembre 2018.

DIRETTA MONTEROSI TUSCIA AVELLINO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Monterosi Tuscia Avellino non sarà disponibile sui canali sul satellite o sul digitale terreste. Per assistere alla partita di Serie C resta valido l’appuntamento con il portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare del campionato di terza serie in diretta streaming video: è possibile sottoscrivere un abbonamento, con formula mensile oppure per l’intera stagione.

PROBABILI FORMAZIONI MONTEROSI TUSCIA AVELLINO

Le probabili formazioni della diretta Monterosi Tuscia Avellino, match che andrà in scena all’Enrico Rocchi di Viterbo. Per il Monterosi Tuscia, David D’Antoni schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Borghetto; Tartaglia, Rocchi, Piroli; Cancellieri, Buono, Polito, Di Paoloantonio, Adamo; Costantino, Polidori. Risponderà l’Avellino allenato da Piero Braglia con un 3-4-3 così schierato dal primo minuto: Forte; Silvestri, Dossena, Bove; Ciancio, Aloi, D’Angelo, Tito; Kanoutè, Maniero, Di Gaudio.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match all’Enrico Rocchi di Viterbo, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Monterosi Tuscia con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.60, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.20, mentre l’eventuale successo dell’Avellino, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.00.



