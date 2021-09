DIRETTA/ Monterosi Tuscia Campobasso video streaming tv: nessun episodio ufficiale

DIRETTA MONTEROSI TUSCIA CAMPOBASSO: I TESTA A TESTA

La diretta di Monterosi Tuscia Campobasso ci riserverà una partita che sarà completamente inedita fra queste due società che partecipano al girone C del campionato di Serie C 2021-2022, di conseguenza per fare un testa a testa ci affidiamo al sito specializzato Transfermarkt per analizzare altri parametri. Ad esempio, ecco che il valore complessivo della rosa viene valutata in 3,05 milioni di euro per quanto riguarda il Monterosi Tuscia e in 2,44 milioni invece per gli ospiti del Campobasso, di conseguenza anche il valore medio di ogni singolo giocatore della rosa è leggermente superiore per i padroni di casa, attestandosi sui 105.000 euro per il Monterosi Tuscia e al valore di 97.000 euro per il Campobasso. Differenza comunque minima e che non è detto che abbia effetto sul campo, ma per scoprire che cosa succederà in questa partita a suo modo storica dovremo attendere ancora qualche ora per sapere tutto… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA MONTEROSI TUSCIA CAMPOBASSO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Monterosi Tuscia Campobasso non è una di quelle disponibili per questa terza giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno, e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

MONTEROSI TUSCIA CAMPOBASSO: RISULTATO INCERTO…

Monterosi Tuscia Campobasso, in diretta domenica 12 settembre 2021 alle ore 20.30 presso lo stadio Enrico Rocchi di Viterbo, sarà una sfida valevole per la terza giornata d’andata del campionato di Serie C. Sfida tra matricole, il Monterosi al primo campionato tra i professionisti della sua storia, il Campobasso tornato dopo 19 anni, da quando nel 2002 i Lupi disputarono il loro ultimo campionato di Serie C/2. Conseguentemente, questo è anche il primo faccia a faccia tra i due club in un campionato professionistico.

Il Monterosi Tuscia aveva iniziato mostrando solidità e bloccando sul pari senza reti il Foggia di Zeman. Lo scotto del salto di categoria è stato pagato nella trasferta di Bari, poker dei pugliesi che restano comunque una delle formazioni favorite per rincorrere il salto in Serie B. Dall’altra parte i molisani hanno iniziato pareggiando sul difficile campo dell’Avellino, ma nell’esordio casalingo si sono fatti beffare dal Taranto, vincente di misura allo stadio Nuovo Romagnoli nonostante le tante occasioni da gol sprecate dalla squadra allenata da Cudini.

PROBABILI FORMAZIONI MONTEROSI TUSCIA CAMPOBASSO

Le probabili formazioni di Monterosi Tuscia Campobasso, match che andrà in scena allo stadio Enrico Rocchi di Viterbo. Per il Monterosi Tuscia, David D’Antoni schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Marcianò; Piroli, Mbende, Rocchi; Adamo, Buono, Parlati, Franchini, Tonetto; Caon, Costantino. Risponderà il Campobasso allenato da Mirko Cudini con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Raccichini, Sbardella, Menna, Dalmazzi, Vanzan, Tenkorang, Bontà, Candellori, Parigi, Emmausso, Liguori.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match all’Enrico Rocchi di Viterbo, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Monterosi Tuscia con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.05, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.25, mentre l’eventuale successo del Campobasso, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.70.



