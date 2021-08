Diretta/ Monterosi Tuscia Foggia (Serie C) streaming video tv: esordio contro Zeman

DIRETTA MONTEROSI TUSCIA FOGGIA: ATTESA PER IL BOEMO

Monterosi Tuscia Foggia, in diretta sabato 28 agosto 2021 alle ore 20.30 presso lo stadio Enrico Rocchi di Viterbo, sarà una sfida valevole per la prima giornata d’andata del campionato di Serie C. Esordio assoluto in Serie C e in generale tra i professionisti del Monterosi Tuscia, vincitore del campionato di Serie D nella passata stagione e ora alle prese con una nuova sfida, in “prestito” nello stadio della Viterbese per questa stagione in attesa di portare avanti i progetti per un proprio stadio. Il ko in Coppa Italia contro il Teramo è stato un avvicinamento a una stagione che sarà tutta da scoprire e che il Monterosi inizierà al cospetto di un mostro sacro come Zdenek Zeman.

Il tecnico boemo infatti per la quarta volta nella sua carriera è tornato nella squadra che ha maggiormente caratterizzato la sua carriera, quel Foggia che nei primi anni Novanta incantò tutti con Zemanlandia. Il Foggia l’anno scorso ha partecipato ai play off dopo il ripescaggio dalla Serie D e ora punta a consolidarsi. Buone indicazioni dal match del primo turno di Coppa Italia di Serie C vinto 2-0 contro la Paganese, ma il campionato come sempre è un altro paio di maniche e si capirà meglio quali potrebbero essere le prospettive foggiane per questa annata.

DIRETTA MONTEROSI TUSCIA FOGGIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Monterosi Tuscia Foggia non sarà disponibile sui canali sul satellite o sul digitale terreste. Per assistere alla partita di Serie C resta valido l’appuntamento con il portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare del campionato di terza serie in diretta streaming video: è possibile sottoscrivere un abbonamento, con formula mensile oppure per l’intera stagione.

PROBABILI FORMAZIONI MONTEROSI TUSCIA FOGGIA

Le probabili formazioni di Monterosi Tuscia Foggia, match che andrà in scena allo stadio Enrico Rocchi di Viterbo. Per il Monterosi Tuscia, David D’Antoni schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Marcianò; Piroli, Rocchi, Borri; Cancellieri, Buono, Franchini, Parlati, Adamo; Ferri Marini, Polidori. Risponderà il Foggia allenato da Zdenek Zeman con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Alastra, Nicoletti, Gallo, Markic, Rocca, Curcio, Merkaj, Merola, Sciacca, Petermann, Martino.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match all’Enrico Rocchi di Viterbo, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Monterosi Tuscia con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.05, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.10, mentre l’eventuale successo del Foggia, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.30.



