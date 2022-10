Diretta/ Monterosi Tuscia Turris streaming video tv: a metà classifica (Serie C)

DIRETTA MONTEROSI TUSCIA TURRIS: IN EQUILIBRIO!

Monterosi Tuscia Turris, in diretta sabato 8 novembre 2022 alle ore 12.30 presso lo stadio Ettore Mannucci di Pontedera, sarà una sfida valida per la 7^ giornata del campionato di Serie C. Sfida a metà classifica tra due squadre che finora, pur tra alti e bassi, hanno saputo far quadrare i loro conti. Buon pareggio a Pescara per 2-2 per il Monterosi Tuscia nell’ultimo turno, anche se in Coppa Italia è arrivata l’eliminazione per mano del Montevarchi.

La Turris dopo un’ottima partenza è stata costretta a subire un doppio poker, prima in trasferta col Giugliano e poi in casa contro il Catanzaro. I Corallini hanno rialzato la testa in Coppa Italia battendo di misura la Gelbison e superando il primo turno. Nella scorsa stagione le due squadre si sono affrontate per la prima volta in campionato, la Turris il 7 novembre 2021 ha vinto 1-3 il match in casa del Monterosi Tuscia che nella passata annata disputava le sue partite casalinghe a Viterbo.

MONTEROSI TUSCIA TURRIS DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Monterosi Tuscia Turris, sabato 8 novembre, non sarà disponibile sui canali televisivi in chiaro o a pagamento, sul satellite o sul digitale terrestre. Elevensports avrà l’esclusiva del match in diretta streaming video via internet per tutti coloro che si collegheranno tramite pc al sito elevensports.it, o con smart tv o dispositivi mobili come smartphone o tablet sull’applicazione Elevensports.

PROBABILI FORMAZIONI MONTEROSI TUSCIA TURRIS

Le probabili formazioni della diretta Monterosi Tuscia Turris match che andrà in scena allo stadio Ettore Mannucci di Pontedera. Per il Monterosi Tuscia, Leonardo Menichini schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Alia; Piroli, Borri Giordani, Di Renzo; Verde, Lipani, Burgio; Carlini, Costantino, Santarpia. Risponderà la Turris allenata da Pasquale Padalino con un 3-4-1-2 così schierato dal primo minuto: Perina, Boccia, Di Nunzio, Manzi, Ercolano, Taugoudeau, Gallo, Contessa, Leonetti, Maniero, Santaniello.

MONTEROSI TUSCIA TURRIS LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Monterosi Tuscia Turris, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Europa League. La vittoria del Monterosi Tuscia con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.50, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.10, mentre l’eventuale successo della Turris, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.75.











