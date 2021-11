Diretta/ Monterosi Tuscia Turris streaming video: viterbesi in difficoltà (Serie C)

DIRETTA MONTEROSI TUSCIA TURRIS: PARTITA CRITICA…

Monterosi Tuscia Turris, in diretta domenica 7 novembre 2021 alle ore 14.30 presso lo stadio Enrico Rocchi di Viterbo, sarà una sfida valevole per la tredicesima giornata d’andata del campionato di Serie C. Viterbesi in difficoltà dopo le ultime tre sconfitte consecutive subite, l’ultima in casa del Monopoli: il Monterosi Tuscia aveva trovato un buon passo ma si trova pur sempre alle prese con la prima stagione tra i professionisti della sua storia, con alti e bassi fisiologici da affrontare per costruire innanzitutto la salvezza.

La Turris è partita bene quest’anno ma le due sconfitte consecutive contro Campobasso e Fidelis Andria avevano rappresentato il primo vero momento di difficoltà dei corallini, che sono riusciti però a reagire battendo in casa 2-1 la Juve Stabia in un sentito derby campano. La Turris è così risalita al settimo posto in classifica e ora cercherà continuità per evitare il calo della scorsa stagione, in cui si è ritrovata a lottare per la salvezza dopo una partenza sprint.

DIRETTA MONTEROSI TUSCIA TURRIS STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv della partita Monterosi Tuscia Turris di Serie C non sarà disponibile sui canali del satellite o del digitale terrestre. Per poter seguire la gara, come di consueto bisognerà essere abbonati alla piattaforma digitale Eleven Sport. Tramite l’applicazione dedicata è possibile accedere alla diretta streaming video, disponendo di una connessione ad internet e un dispositivo mobile come smartphone, tablet o PC. In alternativa è possibile utilizzare anche una Smart TV.

PROBABILI FORMAZIONI MONTEROSI TUSCIA TURRIS

Le probabili formazioni di Monterosi Tuscia Turris, match che andrà in scena all’Enrico Rocchi di Viterbo. Per il Monterosi Tuscia, David D’Antoni schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Alia; Rocchi, Mbende, Piroli; Verde, Di Paolantonio, Buglio, Parlati, Cancellieri; Polidori, Costantino. Risponderà la Turris allenata da Bruno Caneo con un 3-4-3 così schierato dal primo minuto: Perina; Esempio, Lorenzini, Manzi; Ghislandi, Franco, Tascone, Varutti; Giannone, Santaniello, Leonetti.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match all’Enrico Rocchi di Viterbo, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Monterosi Tuscia con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.65, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.05, mentre l’eventuale successo della Turris, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.60.



