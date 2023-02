Diretta/ Montevarchi Fiorenzuola streaming video tv: in cerca di riscatto (Serie C)

DIRETTA MONTEVARCHI FIORENZUOLA: PUNTI PESANTI

La diretta Montevarchi Fiorenzuola, match in programma domenica 12 febbraio 2023 alle ore 14:30, racconta di una partita con due squadre affamate di punti. I rossoblu rincorrono i playoff dopo aver perso partite importanti nel corso del recente periodo con le sconfitte con Imolese, Reggiana e Olbia. Il Montevarchi, fanalino di coda, non vince dal 23 dicembre col Gubbio, ultima partita del 2022. Nel nuovo anno gli Aquilotti hanno totalizzato cinque sconfitte e un pareggio.

Il Montevarchi in casa ha collezionato dieci punti in tredici partite per via di sette sconfitte che hanno abbassato ulteriormente le speranze di salvezza e che classifica i toscani tra le peggior squadre. Il Fiorenzuola invece va ad alti e bassi con cinque vittorie e sei sconfitte, un rendimento nella media.

MONTEVARCHI FIORENZUOLA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Montevarchi Fiorenzuola sarà trasmessa su Sky con l’abbonamento al pacchetto Calcio e su DAZN attraverso sottoscrizione annuale o mensile.

La diretta Montevarchi Fiorenzuola in streaming video si potrà vedere sulla piattaforma Helbiz con le alternativa rappresentate da Sky Go e DAZN attraverso computer, tablet e smartphone per i clienti abbonati.

MONTEVARCHI FIORENZUOLA PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Montevarchi Fiorenzuola vedono i padroni di casa con il 3-4-1-2: Giusti in porta, terzetto difensivo Tozzuolo-Gennari-Fiumano. Centrocampo con Silvestro, Biagi, Amatucci e Lischi. Mussis sarà il trequartista dietro a Giordani e Rovaglia.

Risposta del Fiorenzuola col 4-3-3 con Battaiola in porta, difesa a quattro con Danovaro, Quaini, Cavalli e Oddi. Centrocampisti di inserimento Currarino e Stronati mentre Piccinini in cabina di regia. Mastroianni punta con Sereni a destra e Sartore a sinistra.

