Diretta/ Montevarchi Gubbio streaming video tv: quasi un testacoda (Serie C)

DIRETTA MONTEVARCHI GUBBIO: UMBRI FAVORITI!

Montevarchi Gubbio, in diretta venerdì 23 dicembre 2022 alle ore 14.30 presso lo stadio Gastone Brilli-Peri di Montevarchi, sarà una sfida valida per la 20^ giornata del campionato di Serie C. Partita ad alta tensione quella che prenderà il via tra pochi minuti, di fronte due squadre a caccia di punti importanti per i rispettivi obiettivi.

Il Montevarchi occupa l’ultimo posto in classifica con 14 punti, frutto di tre vittorie, cinque pareggi e undici sconfitte. Padroni di casa reduci dalla sconfitta interna per 0-1 contro il Rimini. Il Gubbio, invece, è secondo a quota 39 punti, raccolti grazie a dodici vittorie, tre pareggi e quattro sconfitte. Ospiti reduci dalla vittoria per 1-0 sul Pontedera.

MONTEVARCHI GUBBIO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Montevarchi Gubbio non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione di Montevarchi Gubbio sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI MONTEVARCHI GUBBIO

Qualche nodo da sciogliere per i due allenatori, è tempo di andare a scoprire le probabili formazioni della diretta Montevarchi Gubbio. Partiamo dalla formazione di casa, in campo con 3-4-3: Mazzini, Fiumano, Tozzuolo, Nador, Mane, Amatucci, Chiti, Lischi, Kernezo, Jallow, Giordani. Passiamo adesso all’undici ospite, schierato con il 3-4-1-2: Di Gennaro, Portanova, Signorini, Bonini, Corsinelli, Rosaia, Bulevardi, Spina, Arena, Vazquez, Mbakogu.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

I bookmakers non hanno dubbi, la formazione ospite parte con i favori del pronostico. Andiamo a conoscere le quote per le scommesse del match grazie a Goldbet: la vittoria del Montevarchi è a 3,65, il pareggio è quotato 3,15, mentre il successo del Gubbio è a 2,00. L’Under 2,5 è a 1,54, mentre l’Over 2,5 è a 2,30. Infine, Gol e No Gol rispettivamente a 2,00 e 1,71.

