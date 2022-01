DIRETTA/ Montevarchi Pontedera video streaming tv: i precedenti del derby toscano

DIRETTA MONTEVARCHI PONTEDERA: I TESTA A TESTA

Mentre aspettiamo la diretta di Montevarchi Pontedera, possiamo dire qualcosa in più circa la storia di questo derby toscano che ha in verità ben scarsa tradizione. Oggi pomeriggio infatti ci attende appena il sesto confronto, nei cinque precedenti ci sono state due vittorie per il Pontedera, altrettanti pareggi e un solo successo per il Montevarchi.

Diretta/ Pontedera Ancona Matelica (risultato finale 0-5) video tv: cinquina ospite

Le prime quattro partite risalgono agli anni tra il 1992 e il 1994: curiosamente furono due pareggi per 0-0 a Montevarchi e una vittoria a testa invece a Pontedera, in entrambi i casi con il minimo scarto. Un equilibrio perfetto, poi il match è mancato per quasi 30 anni e l’atteso ritorno, che ha avuto luogo sabato 25 settembre scorso naturalmente in occasione del match d’andata del campionato in corso, ha segnato una netta svolta. Ad inizio autunno infatti il Pontedera si impose per 3-0 in casa propria: oggi il Montevarchi riuscirà a soddisfare la sua voglia di rivincita? (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Diretta/ Pescara Montevarchi (risultato finale 4-2) video tv: Ferrari la chiude!

DIRETTA MONTEVARCHI PONTEDERA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Montevarchi Pontedera non sarà garantita oggi pomeriggio, ma sarà comunque possibile seguire la partita in diretta streaming video grazie a Eleven Sports, che anche in questa stagione è la casa della Serie C e offre tutti gli incontri, su abbonamento oppure anche acquistando il singolo evento in pay-per-view.

DIRETTA MONTEVARCHI PONTEDERA: REGNA L’EQUILIBRIO!

Montevarchi Pontedera, diretta dall’arbitro Giuseppe Mucera della sezione Aia di Palermo, si giocherà alle ore 14.30 di oggi pomeriggio, domenica 30 gennaio 2022, per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie C, nel girone B. Pur non essendo una sfida particolarmente blasonata, la diretta di Montevarchi Pontedera avrà il fascino del derby toscano e l’importanza del match che varrà moltissimo in classifica, tra il Montevarchi che ha 21 punti e dunque è ai margini della delicata zona playoff e il Pontedera che con 24 punti non può certo dirsi molto più tranquillo.

DIRETTA/ Montevarchi Reggiana (risultato 1-3) streaming video tv: è finita!

Settimana scorsa, la ripresa dell’attività dopo un mese di pausa aveva visto il Pontedera incassare una devastante sconfitta casalinga per 0-5 contro l’Ancona Matelica, per cui sarebbe fondamentale riprendersi subito da una batosta di tale portata, ma pure il Montevarchi arriva da una sconfitta, anche se cedere per 4-2 sul campo del Pescara è meno clamoroso. La voglia di riscatto comunque accomuna le due squadre toscane: cosa succederà in Montevarchi Pontedera?

PROBABILI FORMAZIONI MONTEVARCHI PONTEDERA

Proviamo adesso a scoprire le probabili formazioni di Montevarchi Pontedera. Per i padroni di casa allenati da Roberto Malotti (che sarà assente per squalifica) si potrebbe schierare un modulo 3-4-1-2 con questi possibili titolari: Giusti in porta; difesa a tre formata da Carpani, Achy e Senzamici; a centrocampo i quattro possibili titolari del Montevarchi sono Lischi, Mercati, Mionic e Boccadamo; in attacco, il trequartista Lunghi alle spalle delle punte Barranca e Gambale.

La risposta del Pontedera di mister Ivan Maraia potrebbe invece concretizzarsi in un modulo 3-5-2. Provando ad ipotizzare i titolari, mettiamo Sposito in porta; davanti a lui i tre difensori Matteucci, Bakayoko ed Espeche; nella folta linea a cinque di centrocampo potrebbero giocare dal primo minuto Regoli, Benedetti, Perretta, Catanese e Milani da destra a sinistra; infine il tandem d’attacco sarà formato da Mutton e Magnaghi.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo al pronostico su Montevarchi Pontedera in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. Il derby toscano si annuncia molto equilibrato: il segno 1 è quotato a 2,65 e il segno 2 arriva a 2,60. L’ipotesi più remunerativa è il pareggio, perché il segno X varrebbe invece 3,15 volte la posta in palio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA