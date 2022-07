Diretta/ Monza Bellinzona streaming video tv: brianzoli re del mercato (amichevole)

DIRETTA MONZA BELLINZONA: LA PRIMA DEI BRIANZOLI!

Monza Bellinzona, in diretta domenica 10 luglio 2022 alle ore 18.00 presso lo stadio Comunale di Bellinzona sarà una sfida amichevole, primo test stagionale in programma per la formazione brianzola. Grande curiosità attorno al Monza che, alla prima stagione in Serie A della sua storia, sta agendo sulla spinta del duo Berlusconi-Galliani da vera società regina del mercato, con l’arrivo di giocatori come Cragno, Pessina, Carboni, Ranocchia, Sensi, Birindelli e altri, segno della voglia di condurre un campionato ambizioso anche da neopromossa.

CALCIOMERCATO MONZA NEWS/ Niente da fare per Pereyra, Modena su Diaw e Pinamonti...

Gli svizzeri sono allenati da una vecchia conoscenza del calcio italiano, quel David Sesa che ha giocato nel Lecce con buoni risultati. Il precampionato dei brianzoli proseguirà nelle sfide con il Piacenza (mercoledì 20 luglio), con il Renate (lunedì 25 luglio) e con il Novara (sabato 30 luglio). Tutte le gare successive al match contro gli svizzeri si giocheranno alle 17.30 a Monza, all’U-Power Stadium. Da segnalare l’accordo con l’emittente Sportitalia che trasmetterà in chiaro tutto il precampionato della formazione biancorossa.

CALCIOMERCATO MONZA NEWS/ Preso Marlon dallo Shakhtar e per l'attacco spunta Caprari

DIRETTA MONZA BELLINZONA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Monza Bellinzona sarà garantita in chiaro su Sportitalia, canale numero 60 del digitale terrestre. Per la diretta streaming video si potrà seguire il match in diretta via internet collegandosi sull’app o sul sito ufficiale dell’emittente, sportitalia.com.

PROBABILI FORMAZIONI MONZA BELLINZONA

Le probabili formazioni della diretta Monza Bellinzona, match che andrà in scena allo stadio Comunale di Bellinzona. Per il Monza, Giovanni Stroppa schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Cragno; Bettella, Ranocchia, Caldirola; Molina, Sensi, Mazzitelli, Barberis, Carlos Augusto; Mancuso, Mota Carvalho. Risponderà il Bellinzona allenato da David Sesa con un 4-4-1-1 così schierato dal primo minuto: Klein; Hamadi, Delli Carri, Monti, Morgado; Souza, Morandi, Gocic, Tia; Mina; Cortelezzi.

CALCIOMERCATO MONZA NEWS/ Pinamonti, è duello con l'Atalanta. Galliani: "Petagna..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA