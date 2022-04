DIRETTA/ Monza Benevento video streaming tv: brianzoli mai vincenti in casa

DIRETTA MONZA BENEVENTO: TESTA A TESTA

La diretta di Monza Benevento, scintillante e decisiva partita nella 37^ giornata di Serie B, si è giocata in 7 occasioni: qui all’U-Power Stadium è il primo incrocio in cadetteria tra le due squadre che hanno invece condiviso una manciata di stagioni in Serie C, con un bilancio pessimo per il Monza. Abbiamo infatti una sola vittoria per i brianzoli, maturata nel secondo turno di Coppa Italia 2019 con uno spettacolare 4-3 esterno; in casa il Monza non ha mai battuto il Benevento, che in generale ha vinto in quattro occasioni dopo aver pareggiato i primi due episodi (quello che ha aperto questo confronto è arrivato, sempre in Coppa Italia, nel 1982 e poi non si è più giocato fino al 2009).

C’è un solo successo che la squadra sannita è riuscita a portare a casa in quello che era ancora conosciuto come stadio Brianteo: nel dicembre 2011 il Benevento allenato da Carmelo Imbriani aveva rimontato il gol di Paolo Valagussa con il rigore di Antonio Junior Vacca e la rete di Emanuele D’Anna, risultato che era maturato interamente nel secondo tempo. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA MONZA BENEVENTO STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta del match Monza Benevento sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport e su Dazn ed in streaming tramite la piattaforma Helbiz. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire anche in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

Per quanto riguarda la seconda emittente, invece, per vedere la sfida in televisione sarà necessario avere una SmartTv oppure un accessorio utile a collegare il dispositivo ad Internet, come Chromecast o Amazon Fire Stick o ancora una consolle come Playstation e Xbox. In alternativa è possibile vedere la partita Monza Benevento in diretta streaming sul sito ufficiale oppure sulle applicazioni per smartphone e tablet.

SPAREGGIO!

Monza Benevento, in diretta sabato 30 aprile 2022 alle ore 14.00 presso l’U-Power Stadium di Monza, sarà una sfida valida per la 37^ giornata del campionato di Serie B. Ultima chiamata per la Serie A per due squadre scivolate nell’ultimo turno a -2 e a -3 dal secondo posto, mancando una clamorosa occasione per piazzarsi in pole position nella corsa alla promozione diretta. Il Monza è crollato a Frosinone non approfittando del tracollo della Cremonese a Crotone: con una vittoria i brianzoli si sarebbero presi il secondo posto.

Lo stesso vale per il Benevento clamorosamente sconfitto in casa dalla Ternana: dal potenziale aggancio alla seconda piazza i sanniti si sono ritrovati sbalzati in sesta posizione a -3 dalla Serie A diretta, difficile anche in caso di vittoria in Brianza. Nel match d’andata convincente vittoria interna del Benevento sul Monza, 3-1 per i sanniti il risultato finale.

PROBABILI FORMAZIONI MONZA BENEVENTO

Le probabili formazioni della diretta Monza Benevento, match che andrà in scena all’U-Power Stadium di Monza. Per il Monza, Giovanni Stroppa schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Di Gregorio; Donati, Caldirola, Bettella; Molina, Colpani, Barberis, Valoti, D’Alessandro; Ciurria Gytkjaer. Risponderà il Benevento allenato da Fabio Caserta con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Paleari; Letizia, Barba, Pastina, Foulon; Ionita, Viviani, Acampora; Improta, Forte, Farias.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Monza Benevento, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Monza con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.05, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.40, mentre l’eventuale successo del Benevento, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.60.

