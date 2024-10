DIRETTA MONZA ROMA PRIMAVERA: INSIDIA BRIANZOLA

La diretta Monza Roma Primavera vedrà sicuramente favoriti gli ospiti giallorossi nella partita che andrà in scena alle ore 13.00 di oggi pomeriggio, domenica 20 ottobre 2024, per l’ottava giornata del Campionato Primavera 1, che riparte dopo la sosta in questo weekend. In effetti gli ospiti hanno il doppio dei punti in classifica, 14 contro 7, e ciò evidentemente è una chiara indicazione verso la diretta Monza Roma Primavera. In verità però dobbiamo notare che i giallorossi arrivano dal pareggio casalingo contro il Lecce e più in generale da appena due punti nelle ultime tre giornate, con una brusca frenata dopo le prime quattro vittorie consecutive.

Insomma, la Roma deve vincere per scacciare le ombre di una possibile crisi che era inimmaginabile solo un mese fa, mentre il Monza Primavera proverà ad approfittare delle difficoltà dei rivali, magari facendo affidamento sulla striscia aperta di tre partite utili consecutive, anche se furono tutti pareggi, compreso l’ultimo contro l’Atalanta. La partita potrebbe quindi forse essere più equilibrata del previsto, ma questo naturalmente dovrà dircelo la diretta Monza Roma Primavera…

MONZA ROMA PRIMAVERA IN DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE

Per chi non si recherà di persona allo stadio, ma volesse comunque seguire la diretta tv Monza Roma Primavera, ricordiamo che l’incontro in Brianza sarà visibile in chiaro per tutti sui canali di Sportitalia, come d’altronde tutte le partite del Campionato Primavera 1. Il sito Internet e l’app di Sportitalia saranno quindi i punti di riferimento anche per il servizio della diretta streaming video Monza Roma Primavera.

PROBABILI FORMAZIONI MONZA ROMA PRIMAVERA

Scopriamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni per la diretta Monza Roma Primavera. Indichiamo il modulo 3-5-2 per i brianzoli di mister Oscar Brevi, quanto ai titolari il Monza potrebbe scegliere il portiere Ciardi; i tre difensori Postiglione, Crasta e Domanico; nel folto centrocampo a cinque ecco Berretta centrale, con le due mezzali Diene e Colombo ed infine i due esterni, Lupinetti a destra e De Bonis a sinistra. Quanto all’attacco, i titolari dei padroni di casa dovrebbero essere Zanaboni e Longhi.

Gli ospiti giallorossi devono fare i conti con le assenze di Graziani, Misitano e Coletta; mister Gianluca Falsini dovrebbe quindi scegliere a sua volta il modulo 3-5-2, nel quale indichiamo Reale, Golic e Mirra come difensori davanti al portiere Marin; i due esterni dovrebbero essere Lulli a destra e Litti a sinistra, avanzati sulla linea di centrocampo con i mediani Levak, Tumminelli e Romano; infine, Marazzotti e Almaviva dovrebbero essere i due attaccanti titolari della Roma.