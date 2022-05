Diretta/ Monza Brescia streaming video tv: Brianzoli per chiuderla (Play off Serie B)

DIRETTA MONZA BRESCIA: PER LA FINALE

Monza Brescia, in diretta domenica 22 maggio 2022 alle ore 21.00 presso l’U-Power Stadium di Monza, sarà una sfida valevole per la semifinale di ritorno dei play off del campionato di Serie B. Brianzoli chiamati a chiudere la sfida per l’accesso alla finalissima che vale la promozione in Serie A. Una doppietta di Gytkjaer ha consentito al Monza di vincere a Brescia il match d’andata, il che significa che, visto anche il miglior piazzamento in classifica nella regular season, alla squadra di Stroppa basterà non perdere con due gol di scarto per accedere alla finale.

Una vittoria con un gol di scarto permetterebbe al Brescia di prolungare il match ai supplementari, ma senza doppio vantaggio delle Rondinelle al 120′ passerebbe comunque il Monza. Nella sfida d’andata la squadra di Corini non è riuscita a gestire il vantaggio firmato da Moreo e ora è chiamata ad un’autentica impresa per giocarsi il salto in Serie A contro la vincente di Pisa-Benevento. Nella regular season le due squadre hanno pareggiato 1-1 nella sfida disputata a Monza, mentre a Brescia avevano vinto 0-2 i brianzoli. Al 10 maggio 2021 risale l’ultima vittoria bresciana in casa del Monza.

DIRETTA MONZA BRESCIA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta tv della partita Monza Brescia sarà affidata all’emittente satellitare Sky Sport. Per poter seguire la gara bisogna essere abbonati al pacchetto Calcio. L’emittente, offre anche la possibilità di accedere a Monza Brescia in diretta streaming video attraverso l’applicazione Sky Go. In alternativa, la Serie B può essere seguita sulle piattaforme digitali DAZN ed Helbiz, le quali offrono la possibilità di accedere alla diretta streaming video attraverso le proprie applicazioni. Per visionare le gare, bisogna disporre di una connessione a internet e un dispositivo mobile: smartphone, tablet o PC, in alternativa una Smart TV.

PROBABILI FORMAZIONI MONZA BRESCIA

Le probabili formazioni della diretta Monza Brescia, match che andrà in scena all’U-Power Stadium di Monza. Per il Monza, Giovanni Stroppa schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Di Gregorio; Donati, Marrone, Carlos Augusto; Pedro Pereira, Ciurria, Barberis, Machin, D’Alessandro; Mota Carvalho, Gytkjaer. Risponderà il Brescia allenato da Eugenio Corini con un 4-3-1-2 così schierato dal primo minuto: Joronen; Sabelli, Cistana, Adorni, Pajac; Bisoli, Van de Looi, Proia; Tramoni; Ayè, Moreo.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Monza Brescia, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Monza con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.30, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.20, mentre l’eventuale successo del Brescia, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.30.

