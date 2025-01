DIRETTA MONZA CAGLIARI PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA

Come spesso succede quando ci sono di mezzo i brianzoli, non possiamo dire moltissimo sulla storia che precede la diretta Monza Cagliari Primavera, che infatti vanta solamente quattro precedenti ufficiali, di cui una partita di Coppa Italia Primavera nel settembre 2021 e poi le tre partite del Campionato 1 fra lo scorso torneo e l’andata della stagione in corso. I numeri complessivi sono ben favorevoli al Cagliari, con tre vittorie e una sconfitta per i sardi, mentre ancora mancano i pareggi.

Calciomercato Monza/ Kyriakopoulos può lasciare. Origi, Okafor e Ballo-Touré dal Milan? (20 gennaio 2025)

Da notare inoltre che sono state tutte partite nelle quali sono stati segnati come minimo tre gol e che l’anno scorso ci fu una doppia vittoria in trasferta. Il fattore campo invece è tornato a pesare venerdì 23 agosto 2024, quando il Cagliari si impose per 3-2 nella partita per la seconda giornata di questo campionato: Vinciguerra, Simonetta e Langella furono decisivi, anche se poi la doppietta di Zanaboni permise al Monza di sfiorare una clamorosa rimonta. Ci divertiremo anche oggi? Ce lo dirà la diretta Monza Cagliari Primavera! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Video Cagliari Lecce (4-1)/ Gol e highlights: sorpasso firmato Luperto! (Serie A, 19 gennaio 2025)

DIRETTA MONZA CAGLIARI PRIMAVERA INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

L’unica opzione per seguire la diretta Monza Cagliari Primavera sarà quella di sintonizzarsi sul canale Primavera TV. Tutti i possessori di una smart tv potranno dunque vedere l’evento con i propri occhi dal divano di casa interagendo con il canale 60 del digitale terrestre.

MONZA CAGLIARI PRIMAVERA, BIANCOROSSI A CACCIA DI PUNTI

Uno dei primi tre incontri delle ore 12:00 di mercoledì 22 gennaio 2025 è la diretta Monza Cagliari Primavera. Al Centro Sportivo Luigi Berlusconi il Monza Under 20 va a caccia di punti preziosi per cercare di allontanarsi al più preso ed il più possibile dalla zona retrocessione dato che ora si trova al sedicesimo posto con ventidue punti come l’Empoli, davanti però per differenza reti. Il pericolo rappresentato dai playout dista solo un punto con l’Atalanta Primavera che scalpita per salire in graduatoria in maniera analoga al Bologna Under 20, a diciannove punti.

Diretta/ Cagliari Lecce (risultato finale 4-1): poker con Obert! (Serie A, 19 gennaio 2025)

Dopo aver pareggiato contro la capolista Roma U20 nel turno precedente, i brianzoli non vogliono arrestare qui la propria corsa proseguendo anzi la serie positiva cominciata con il successo esterno sul Genoa U20 e proseguita con il poker rifilato al Bologna Primavera. Più tranquilla è invece la situazione per il Cagliari Under 20, in tredicesima posizione con ventisei punti. Tuttavia, nel weekend i giovani rossoblu hanno subito una sconfitta casalinga per mano dell’Hellas Verona U20 che li ha staccati e non vogliono più rischiare di perdere ulteriore terreno rispetto alle rivali.

DIRETTA MONZA CAGLIARI PRIMAVERA, LE PROBABILI FORMAZIONI

I biancorossi del tecnico Oscar Brevi dovrebbero riconfermare il modulo 3-5-2 con Ciardi, Azarovs, Domanico, Crasta, Nené, Lupinetti, Ballabio, Berretta, De Bonis, Longhi e Zanaboni se valutiamo le probabili formazioni della diretta Monza Cagliari Primavera. I padroni di casa riconfermeranno quindi l’undici visto nel pareggio contro la Roma e non è invece detto che mister Pisacane riproponga il 4-3-3 con Iliev, Arba, Soldati, Pintus, Marcolini, Liteta, Grandu, Sulev, Bolzan, Mutandwa e Franke dopo aver perso contro l’Hellas Verona Under 20.