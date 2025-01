DIRETTA ROMA MONZA PRIMAVERA, GIALLOROSSI IN FORMA

Due squadre che in questo 2025 hanno collezionato tre vittorie in quattro partite. Stiamo parlando della diretta Roma Monza Primavera che si disputerà in casa dei giallorossi in questo sabato 18 gennaio 2025 alle ore 13:00. I capitolini sono incappati in una sola sconfitta nelle ultime dieci partite, vale a dire il 2-1 in casa contro la Verona. Il pareggio è arrivato invece con il Cesena mentre a perdere contro la Roma sono state otto squadre da novembre ad oggi: Atalanta, Genoa, Milan, Empoli, Udinese, Sampdoria, Inter e Torino.

Il Monza invece, tra il 14 e il 21 dicembre, ha collezionato tre sconfitte consecutive contro Empoli, Cremonese e Milan. L’anno nuovo invece è stato molto positivo per i brianzoli come dimostrano i successo contro Genoa per 4-1 e Bologna per 4-0.

DOVE VEDERE DIRETTA ROMA MONZA PRIMAVERA, STREAMING VIDEO

Gli appassionatissimi tirosi romanisti dopo la vittoria della prima squadra contro il Genoa ieri sera oggi possono assistere alla diretta Roma Monza Primavera in tv su Sportitalia e in diretta streaming video sul sito web.

LE PROBABILI FORMAZIONI ROMA MONZA PRIMAVERA

La Roma Primavera si giocherà con il 4-3-1-2 con Jovanovic in porta, difeso da Nardin, Mirra, Golia e Cama. A centrocampo spazio al trio Marazzotti, Romano e Levak. Graziano giocherà da trequartista dietro al tandem Della Rocca-MIsitano.

Il Monza Primavera invece replicherà con il 3-5-2 con Ciardi tra i pali. Pacchetto arretrato formato da Azarovs, Domanico e Crasta. Nella zona nevralgica del campo ci saranno Nene, Ballabio, Derretta, Colomba e De Bonis. In attacco Zanaboni e Longhi.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE ROMA MONZA PRIMAVERA

Sulla carta non ci sono grandi dubbi sulla favorita di questo incontro: la Roma Primavera è offerta a 1.33 dai bookmakers mentre la X a 5.25 e il 2 fisso a 6.20. Gol a 1.60, No Gol più alto a 2.10.

