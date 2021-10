Diretta/ Monza Cittadella streaming video tv: ambizioni traballanti (Serie B)

DIRETTA MONZA CITTADELLA: LA PARTITA DELLA SVOLTA PER STROPPA!

Monza Cittadella, in diretta sabato 23 ottobre 2021 alle ore 14.00 presso l’U-Power Stadium di Monza, sarà una sfida valevole per la nona giornata d’andata del campionato di Serie B. Ambizioni traballanti per due squadre che restano tra le favorite del campionato ma che per ora non hanno trovato la continuità per puntare alle prime due posizioni in classifica. Il Cittadella resta almeno agganciato alla zona play off, l’ultimo 0-0 interno contro la Spal ha comunque confermato la mancanza di una svolta dopo quella che era stata l’incoraggiante vittoria contro il Frosinone in trasferta.

DIRETTA/ Cittadella Spal (risultato 0-0) streaming video tv: finisce a reti bianche!

E’ 3 punti indietro il Monza, al momento più vicino ai play out che ai play off, con la squadra di Stroppa che non è riuscita ancora a ingranare con due sole vittorie nel cammino. Dopo il tracollo di Lecce è arrivato uno 0-0 a Parma, importante perché arrivato in inferiorità numerica ma comunque non del tutto sufficiente per sperare in una risalita. L’anno scorso è stato proprio il Cittadella a escludere il Monza dalla zona play off, nonostante il 2-0 in Brianza dopo lo 0-3 a Cittadella. I veneti comunque non vincono a Monza dall’1-2 del 15 aprile 2007.

Diretta/ Parma Monza (risultato finale 0-0): i brianzoli chiudono in 10 ma reggono!

DIRETTA MONZA CITTADELLA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv della gara Monza Cittadella è affidata come di consueto all’emittente satellitare Sky Sport. Per poter seguire la Serie B è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio. La stessa emittente permette la visione in diretta streaming video dei propri canali attraverso l’applicazione Sky Go. E’ possibile seguire la Serie B anche sulle piattaforme DAZN ed Helbitz, le quali trasmettono in streaming video. Per poter accedere alla diretta è necessario disporre di un dispositivo mobile: tablet, smartphone o PC e di una connessione a internet. E’ possibile fruire dei contenuti delle due piattaforme digitali anche tramite Smart TV.

DIRETTA/ Frosinone Cittadella (risultato finale 0-1) video tv: la decide Okwonkwo!

PROBABILI FORMAZIONI MONZA CITTADELLA

Le probabili formazioni della diretta Monza Cittadella, match che andrà in scena all’U-Power Stadium di Monza. Per il Monza, Giovanni Stroppa schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Di Gregorio; Donati, Caldirola, Pirola, C. Augusto; Valoti, Barberis, Mazzitelli; Colpani, Gytkjaer, Ciurria. Risponderà il Cittadella allenato da Edoardo Gorini con un 4-3-1-2 così schierato dal primo minuto: Kastrati; Cassandro, Perticone, Adorni, Benedetti; Vita, Danzi, Branca; Antonucci; Okwonkwo, Baldini.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match allo stadio Via del Mare di Lecce, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Monza con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.90, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.40, mentre l’eventuale successo del Cittadella, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.60.

© RIPRODUZIONE RISERVATA