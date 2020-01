Diretta Monza Conegliano/ Streaming video Rai: torna la Serie A1 di volley

Monza Conegliano, diretta dagli arbitri Giorgia Spinnicchia e Giuseppe Curto, si gioca alle ore 20.30 di questa sera mercoledì 15 gennaio 2020 presso la Candy Arena del capoluogo brianzolo. Siamo alla 14^ giornata del campionato di Serie A1 di volley femminile, la prima del girone di ritorno e anche la prima dell’anno solare 2020, dal momento che nelle ultime settimane c’è stata una sosta per lasciare spazio ai tornei di qualificazione alle Olimpiadi, che non hanno interessato l’Italia (già da agosto certa di un posto a Tokyo 2020) ma che hanno comunque imposto una sosta alla frenetica attività del calendario dei club. Monza Conegliano è un ottimo modo per ripartire, perché prevede una ostica trasferta sul campo della Saugella Monza sesta in classifica per l’Imoco Volley Conegliano, capolista del campionato nonché campione d’Italia in carica e vincitrice a dicembre del Mondiale per Club.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo a tifosi e appassionati che la diretta tv di Monza Conegliano sarà disponibile stasera su Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando), dal momento che proprio questa partita è stata selezionata per la trasmissione televisiva fra quelle della 14^ giornata di Serie A1. Di conseguenza, sarà disponibile anche la diretta streaming video gratuita e accessibile a tutti tramite il sito oppure l’applicazione di Rai Play. CLICCA QUI PER LO STREAMING SU RAIPLAY

DIRETTA MONZA CONEGLIANO: IL CONTESTO

La diretta di Monza Conegliano ci fornisce diversi spunti. Si tratterà di una ripartenza particolare, perché dopo mesi frenetici – ancora di più per Conegliano, impegnata anche nel Mondiale per Club – c’è stato un brusco stop dopo Natale, che però ha imposto altri problemi, in particolare a quelle squadre che hanno avuto giocatrici impegnate nei tornei di qualificazione olimpica, le quali dunque non si sono riposate affatto negli ultimi giorni. La pausa ha portato novità soprattutto per Monza, che ha sollevato dall’incarico Massimo Dagioni affidandosi a Carlo Parisi. Insomma, sarà un inizio di 2020 decisamente intrigante, anche se naturalmente sulla carta resta favorita Conegliano, che a dicembre abbiamo lasciato sul tetto del mondo oltre che saldamente al comando della classifica del nostro campionato.



