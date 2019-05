Diretta Conegliano Novara/ Streaming video e tv: Imoco a un passo dallo scudetto

Conegliano Novara, è la partita di volley femminile in programma oggi lunedi 6 maggio al Pala Verde di Villorba: fischio d’inizio previsto per le ore 20,30 per l’attesa gara 3 delle finali play off scudetto di Serie A1. Con la diretta Conegliano Novara di questa sera le pantere si giocano di fatto il titolo italiano del massimo campionato 2018-2019: per le azzurre invece sarà l’ultima occasione per riaprire la serie e provare a strappare in extremis l’ambito scudetto. Sarà quindi una partita da dentro o fuori quella che ci attenderà questa sera e non a caso il Pala Verde ha già segnato il pienone: i fan dell’Imoco, sempre molto calorosi, non vorranno certo perdersi la possibilità di vedere le proprie beniamine diventare Campionesse d’Italia, per la terza volta nella loro storia.

INFO STREAMING VIDEO E TV, COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo a tutti gli appassionati che sarà possibile assistere in diretta tv alla diretta tra Conegliano Novara: gara 3 dei play off scudetto sarà quindi visibile, a partire dalle ore 20,30 al canale Raisport, numero 57 del telecomando del digitale terrestre, classico punto di riferimento del volley sulla tv di stato. Sarà altresì garantita pure la diretta streaming video della sfida di volley femminile, tramite il servizio gratuito raiplay.it. CLICCA QUI PER LO STREAMING SU RAIPLAY

DIRETTA CONEGLIANO NOVARA: MATCH POINT DELLE PANTERE

Come detto prima, questa diretta tra Conegliano e Novara sarà un vero e proprio scontro decisivo nelle finali dei play off scudetto: le ragazze di Mister Santarelli infatti conducono la serie con netto 3-0 e questa sera avranno l’opportunità preziosissima di chiudere la questione e sollevare la coppa del primo campionato italiano di volley di fronte al loro appassionato pubblico. Un’occasione quindi da non farsi scappare per una squadre che già in stagione come soprattutto in questa parte finale del tabellone play off ha dimostrato di avere la forze, la concentrazione e la giusta freddezza per sfruttarla appieno. Pur dopo un campionato impegnativo e un calendario ricco di impegni (ma anche di soddisfazioni, vista pure la raggiunta finale di Champions league, il prossimo 18 maggio), le pantere hanno tutte le carte per agguantare il titolo in questa gara 3. Lo abbiamo visto in gara 1, quando le venete sono riuscite ad espugnare un complicatissimo Pala Igor, e ancor di più in gara 2 solo pochi giorni fa: qui Conegliano ha messo sul taraflex una pallavolo di tutt’altro livello, a cui neppure una squadra forte e importante come Novara ha saputo resistere, e pure in appena tre parziali. Staremo a vedere però se la classe delle azzurre oggi le permetterà di riaprire la serie o saranno le gialloblu a stappare il prosecco.



