DIRETTA/ Monza Empoli streaming video DAZN: l’arbitro è Antonio Giua

DIRETTA MONZA EMPOLI: L’ARBITRO

Il signor Antonio Giua di Olbia sarà l’arbitro della diretta di Monza Empoli, big match in programma oggi per la 21^ giornata della Serie B. Volendo conoscere meglio ora il primo direttore di gara, apprendiamo che il fischietto in stagione ha già diretto otto incontri ufficiali tra A e B, quattro per serie, a cui se ne aggiungono due per la Coppa Italia. Approfondendo i dati relativi alla sua esperienza in cadetteria, aggiungiamo che quest’anno Giua ha pure messo a bilancio 21 cartellini gialli e solo un rosso, non avendo pure ancora assegnato un calcio di rigore. Aggiungiamo che oggi al Brianteo la direzione sarà supportata dalla terna composta da Manuel Robilotta di Sala Consilina e Robert Avalos di Legnano gli assistenti, con Valerio Marini di Roma 1 il quarto uomo ufficiale.

DIRETTA MONZA EMPOLI IN STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Monza Empoli non viene trasmessa sui canali della nostra televisione, salvo variazioni di palinsesto: l’appuntamento è riservato in esclusiva ai possessori di un abbonamento alla piattaforma DAZN, che garantisce tutte le partite del campionato di Serie B in diretta streaming video. Per assistere al match dovrete dunque dotarvi di apparecchi mobili come PC, tablet o smartphone oppure utilizzare una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

DIRETTA MONZA EMPOLI: BROCCHI DEVE ACCORCIARE!

Monza Empoli, in diretta dall’U-Power Stadium di Monza, in programma sabato 6 febbraio 2021 alle ore 16.00, sarà una sfida valevole per la seconda giornata di ritorno del campionato di Serie B. Si tratta del vero e proprio big match di questa ventunesima giornata. Il Monza che divide la seconda piazza e le speranze di promozione diretta in Serie A con Chievo e Salernitana, tallonato ad un punto di distanza da Cittadella e Spal, ospita la capolista. Ovvero, l’unica formazione che è riuscita a fare il vuoto in questa prima metà di campionato. L’Empoli ha perso solo una partita nelle prime 20 disputate e dopo l’ultimo 3-1 inflitto al Frosinone sabato scorso ha scavato un solco di 6 punti tra sé e le più immediate inseguitrici. Alessio Dionisi sogna di riportare nella massima serie la formazione toscana dopo due anni di purgatorio e quello in Brianza potrebbe essere un crocevia fondamentale, anche se la Serie B è appena al giro di boa per gli azzurri sarà essenziale mantenere la continuità della prima metà della stagione.

PROBABILI FORMAZIONI MONZA EMPOLI

Le probabili formazioni della sfida tra Monza e Empoli presso l’U-Power Stadium di Monza. I padroni di casa allenati da Cristian Brocchi scenderanno in campo con un 4-3-3 e questo undici titolare: Di Gregorio; Donati, Bellusci, Bettella, Carlos Augusto; Frattesi, Barberis, Barillà; Boateng, Gytkjaer, Mota Carvalho. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Alessio Dionisi con un 4-3-1-2 così disposto dal primo minuto: Brignoli; Sabelli, Romagnoli, Nikolaou, Terzic; Ricci, Stulac, Zurkowski; Bajrami; Mancuso, La Mantia

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha fornito il suo pronostico per Monza Empoli: il segno 1 per la vittoria interna permetterebbe infatti di guadagnare una cifra corrispondente a 2.20 volte quanto investito, per contro il segno 2 che regola l’affermazione esterna porta in dote una vincita pari a 3.50 volte quanto messo sul piatto. Abbiamo poi l’eventualità del pareggio, per la quale puntare sul segno X: in questo caso la somma intascata ammonterebbe a 3.05 volte l’importo giocato con questo bookmaker.

