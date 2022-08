Diretta/ Monza Frosinone streaming video tv: brianzoli al debutto (Coppa Italia)

DIRETTA MONZA FROSINONE: STROPPA NON PUÒ FALLIRE!

Monza Frosinone, in diretta domenica 7 agosto 2022 alle ore 21.15 presso l’U-Power Stadium di Monza, sarà una sfida valevole per il primo turno ad eliminazione diretta di Coppa Italia. Ciociari in Brianza, sfida che sarà l’ultima per il Monza prima dello storico esordio in Serie A, atteso dalla fondazione del club. Monza che viene da un precampionato con 5 amichevoli tutte vinte, con la squadra di Stroppa che ha subito mostrato un gioco offensivo molto efficace.

Anche il Frosinone parte con buone ambizioni nel campionato di Serie B. Ciociari che per due stagioni di fila in cadetteria hanno mancato d’un soffio l’obiettivo dei play off ma che quest’anno, dopo aver lanciato talenti da Nazionale come Gatti e Zerbin, vogliono riprovare l’assalto alle zone alte della classifica. Nella scorsa stagione in Serie B il Monza ha battuto il Frosinone in casa 3-2 ma in casa dei ciociari ha dovuto digerire una dura sconfitta con il punteggio di 4-1.

DIRETTA MONZA FROSINONE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI COPPA ITALIA

La diretta tv di Monza Frosinone sarà trasmessa su Italia 1: i canali Mediaset hanno infatti l’esclusiva sui match di tutta la Coppa Italia 2022/23. La visione sarà allora in chiaro, e naturalmente ci sarà anche la possibilità di seguire il match attraverso il servizio di diretta streaming video, senza costi aggiuntivi e visitando il sito di Mediaset Play con dispositivi mobili quali PC, tablet o smartphone. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU MEDIASET PLAY

PROBABILI FORMAZIONI MONZA FROSINONE

Le probabili formazioni della diretta Monza Frosinone, match che andrà in scena all’U-Power Stadium di Monza. Per il Monza, Giovanni Stroppa schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Cragno; Marrone, A. Ranocchia, A. Carboni; Birindelli, F. Ranocchia, Barberis, Valoti, Carlos Augusto; Caprari, Mota. Risponderà il Frosinone allenato da Fabio Grosso con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Turati; Oyono, Lucioni, Szyminski, Cotali; Lulic, Boloca, Haoudi; Caso, Moro, Rohden.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Monza Frosinone, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per l’amichevole. La vittoria del Torino con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.80, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.30, mentre l’eventuale successo del Palermo, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.50.











