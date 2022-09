Diretta/ Monza Juventus streaming video e tv. Allegri, momento delicato (Serie A)

DIRETTA MONZA JUVENTUS: PARTITA SENZA STORIA

Monza Juventus, in diretta domenica 14 agosto 2022 alle ore 15.00 presso l’U-Power Stadium di Monza, sarà una sfida valida per la 7^ giornata del campionato di Serie A. Momento estremamente delicato per Max Allegri che proverà a tornare alla vittoria in quello che è il primo incrocio in assoluto in campionato tra Monza e Juventus, con i brianzoli che non erano in cadetteria nell’unico anno di Serie B dei bianconeri. La sconfitta interna contro il Benfica ha messo sulla graticola il tecnico juventino, anche se il pari con la Salernitana in campionato è stato accompagnato da grandi polemiche arbitrali.

Un passo falso in casa del Monza attarderebbe ulteriormente in classifica una Juventus chiamata però a fare attenzione alla voglia di rivalsa dei brianzoli che hanno voltato pagina in panchina, salutando il tecnico della promozione, Giovanni Stroppa, e lanciando almeno per il momento la scommessa Raffaele Palladino alla guida della prima squadra. Come detto sfida inedita in campionato, tre gli incroci a Monza in Coppa Italia: il primo finì in pareggio, 1-1 il 29 agosto 1976, gol di Boninsegna e di Ariedo Braida. A San Siro gli altri due match: nel 1978 Juventus vincente con un gol di Virdis, nel 1986 decide a favore dei bianconeri Briaschi su assist di Platini.

COME VEDERE LA PARTITA MONZA JUVENTUS IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV

La diretta Monza Juventus non sarà una di quelle che per questa 7^ giornata di campionato verranno trasmesse sui canali della televisione satellitare. Di conseguenza l’unico modo per assistere a Monza Juventus sarà quello della diretta streaming video, tramite la piattaforma DAZN (anche questa in abbonamento) che fornisce l’intera programmazione del massimo campionato di calcio, e la cui attivazione può passare anche attraverso una smart tv che sia dotata di connessione a internet oltre che alla apposita app. Gli abbonati sia a Sky sia a DAZN potranno seguire il match tramite Sky Q dove è stata reinserita l’app di DAZN.

PROBABILI FORMAZIONI MONZA JUVENTUS

Le probabili formazioni della diretta Monza Juventus, match che andrà in scena all’U-Power Stadium di Monza. Per il Monza, Raffaele Palladino schiererà la squadra con un 3-4-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Di Gregorio; Marlon, Pablo Marì, Izzo; Birindelli, Barberis, Sensi, Carlos Augusto; Pessina, Mota, Caprari. Allenatore: Palladino. Risponderà la Juventus allenata da Massimiliano Allegri con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Perin; Bremer, Bonucci, Danilo; De Sciglio, McKennie, Paredes, Miretti, Kostic; Kean, Vlahovic.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Monza Juventus, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per l’amichevole. La vittoria del Monza con il segno 1 viene proposta a una quota di 4.50, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.70, mentre l’eventuale successo della Juventus, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.80.











