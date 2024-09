DIRETTA MONZA LAZIO PRIMAVERA, MATCH AD ARMI PARI

Ci siamo, la diretta Monza Lazio Primavera sta per cominciare e le due formazioni vogliono vincere per scacciare gli ultimi fantasmi negativi. La gara, disputato sabato 21 settembre alle ore 13:00, vedrà due squadre reduci da un ko.

Il Monza ha subito quattro reti senza segnate dalla Juventus, risultato che ha seguito al 2-2 contro la Sampdoria. Si tratta del secondo ko stagionale dopo quello contro il Cagliari in trasferta alla seconda giornata di campionato.

La Lazio arriva da un ko durissimo da digerire ovvero il derby con la Roma. Questo però non cancella alcuni risultati importanti come il 3-2 contro l’Inter di fine agosto. Insomma, una squadra che deve trovare la sua quadra.

DOVE VEDERE DIRETTA TV MONZA LAZIO PRIMAVERA, STREAMING VIDEO

Se vi stesse chiedendo dove vedere la diretta Monza Lazio Primavera, la risposta è molto semplice: Sportitalia, in maniera del tutto gratuita, trasmetterà l’incontro.

Discorso analogo per quanto riguarda la diretta streaming poiché sia l’applicazione che il sito web di Sportitalia faranno vedere il match agli appassionati.

LE PROBABILI FORMAZIONI MONZA LAZIO PRIMAVERA

Andiamo ad analizzare le probabili formazioni Monza Lazio Primavera. I lombardi si presenteranno in campo con il 3-5-2. Ciardi in porta, Scaramelli con Domanico e De Bonis in difesa. Martins e Lupinetti esterni con Diene, Berretta e Colombo al centro. In avanti Zanaboni e Longhi.

La Lazio risponde con il modulo 4-3-3 che vede tra i pali Renzetti. Pacchetto arretrato formato da Zazza, Bordon, Petta e Milani a chiudere il reparto. Cristo e Di Tommaso le mezzali con Nazzaro regista e il tridente offensivo Serra, D’Agostini e Balde.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE MONZA LAZIO PRIMAVERA

Chi vince la sfida? Per rispondere, dobbiamo vedere le quote per le scommesse Monza Lazio Primavera. Biancocelesti favoriti dai bookmakers a 1.90 contro i 3.50 dell’1 fisso pro Monza e i 3.60 del segno X del pareggio.

È probabile però che entrambe le squadre andranno a segno (1.60) così come la somma dei gol possa andare sopra il due: Over 2.5 a 1.65, Under a 2.05.