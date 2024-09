DIRETTA JUVENTUS MONZA PRIMAVERA: BIANCONERI FAVORITI MA…

Cresce l’attesa per la diretta Juventus Monza Primavera, che ci terrà compagnia alle ore 15.00 di oggi pomeriggio, sabato 14 settembre 2024. Siamo alla quarta giornata della nuova stagione e già qualcosa possiamo aggiungere circa le aspettative verso la diretta Juventus Monza Primavera. Per i padroni di casa bianconeri finora non ci sono state mezze misure: una sconfitta pesante contro il Genoa seguita dalle larghe vittorie contro Cesena e Udinese, che però sono al fondo della classifica, quindi è ancora difficile valutare quale sia il livello attuale della Juventus Primavera.

Proverà a scoprirlo il Monza, che dal canto suo finora ha vissuto un inizio di stagione con tutti i verdetti possibili: 4 punti dopo tre giornate comunque non sono un cattivo bilancio per i giovani brianzoli, che naturalmente hanno come priorità stagionale il raggiungimento della salvezza e proveranno a mettere un ulteriore mattone anche oggi, in questa trasferta affascinante. Siamo quindi davvero curiosi di scoprire che cosa ci dirà la diretta Juventus Monza Primavera…

JUVENTUS MONZA PRIMAVERA IN DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE

I canali di riferimento sono ben noti a tutti coloro che seguono il calcio giovanile: la diretta tv Juventus Monza Primavera sarà garantita oggi pomeriggio in chiaro per tutti sui canali di Sportitalia e di conseguenza saranno proprio il sito Internet e l’app di Sportitalia a offrire anche il servizio della diretta streaming video Juventus Monza Primavera.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS MONZA PRIMAVERA

Adesso è giunto il momento per presentare anche le probabili formazioni per la diretta Juventus Monza Primavera. Mister Francesco Magnanelli potrebbe schierare i padroni di casa bianconeri secondo il modulo 3-4-2-1, con questi possibili undici titolari: l’estremo difensore Zelezny protetto dalla retroguardia a tre con Montero, Gil e Martinez; a centrocampo da destra a sinistra Pagnucco, Ngana, Ripani e Nisci; sulla trequarti Vacca e Florea a sostegno del centravanti Pugno, che potrebbe completare oggi la Juventus Primavera.

La risposta di Oscar Brevi, allenatore del Monza Primavera, potrebbe invece offrirci un modulo 3-5-2. Altra difesa a tre quindi, in questo caso con Postiglione, Crasta e Domanico schierati a protezione del portiere Ciardi; folto centrocampo a cinque per gli ospiti brianzoli, che potrebbero schierare Martins, Diene, Berretta, Colombo e Capolupo da destra a sinistra; infine, la coppia d’attacco titolare per il Monza Primavera dovrebbe essere formata da Zanaboni e Longhi.