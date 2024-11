DIRETTA MONZA LAZIO: I TESTA A TESTA

Cosa ci possono dire i precedenti della diretta di Monza Lazio? Purtroppo a differenza di altre rivalità qui il computo totale è abbastanza basso, quindi vi invitiamo a prendere le prossime informazioni con le pinze visto che il campione non è abbastanza grande come vorremmo. In totale tra brianzoli e biancocelesti ci sono stati quattro precedenti, risalenti alle scorse due stagioni di Serie A. In queste partite il computo totale si divide in due pareggi, maturati uno a Monza mentre l’altro invece a Roma.

Abbiamo poi due vittorie per la Lazio che è riuscita a vincere una volta per 1-0 grazie alla rete di Romero e poi 2-0 grazie a Pedro e Milinkovic Savic, ormai facente parte del calcio arabo. Le ultime due partite invece sono finite in parità, quindi per questa occasione vi invitiamo a rimanere sulla pagina per leggere le statistiche pre match di questa partita, saranno molto importanti per capire che tipo di diretta sarà Monza Lazio. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA MONZA LAZIO, STREAMING VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Seguire la diretta Monza Lazio sarà possibile sia su DAZN che sui canali di Sky che trasmetterà la partita anche in streaming con Sky GO o NOW TV. Per non perdervi le migliori azioni e le emozioni di questa partita potrete anche seguire la nostra diretta testuale che vi terrà costantemente aggiornati.

MONZA LAZIO, NESTA AFFRONTA LA SUA LAZIO DA AVVERSARIO

La Serie A continua all’U-PowerStadium che sarà lo scenario perfetto per la diretta Monza Lazio in campo alle 18,00 di domenica 10 novembre. La sfida è di quelle romantiche e vedrà il ritorno di Nesta da avversario contro la Lazio che lo ha lanciato nel mondo del calcio e che lo ha visto capitano.

I padroni di casa del Monza arrivano da due sconfitte consecutive contro Atalanta e Milan che hanno generato grandi polemiche arbitrali per via di due gol annullati ai brianzoli. Molto meglio la Lazio di Baroni che ha vinto le ultime tre partite giocate in Serie A e vuole andare alla sosta per le nazionali mantenendo questo stato di forma.

MONZA LAZIO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Vediamo insieme anche le probabili formazioni di questa partita andando ad analizzare le possibili scelte di Nesta e Baroni. Il Monza di Nesta schiererà la sua difesa a tre con Izzo, Pablo Marì e Caldirola davanti alla porta di Turati. Pereira e Kyriakopoulos saranno i due esterni di centrocampo a sostegno di Bondo e Pessina come centrali. Mota, Maldini e Djuric formeranno il trio offensivo che ha il compito di mettere in difficoltà i biancocelesti.

Solito 4-2-3-1 per la Lazio di Baroni che dovrà fare a meno dello squalificato Rovella a centrocampo. Provedel è il titolare tra i pali con Gila e Romagnoli come coppia difensiva e supportati da Marusic e Tavares come terzini. Guendouzi e Vecino giocheranno a centrocampo a sostegno di una trequarti formata da Zaccagni, Dia e Isaksen dietro all’unica punta Castellanos.

MONZA LAZIO, LE QUOTE

Per completare il discorso relativo alla diretta Monza Lazio andiamo anche a vedere quali sono le quote di questo match proposte da Bet365. I brianzoli partono sfavoriti e vedono una loro vittoria a 4,09 contro il 2 per i biancocelesti a 1,83 e il pareggio X fermo a 3,80.