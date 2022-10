DIRETTA/ Monza Milano video streaming Rai: la storia del derby lombardo

DIRETTA MONZA MILANO: I TESTA A TESTA

La diretta di Monza Milano ci presenta un quadro fatto di 21 partite: il bilancio in termini generali sorride all’Allianz, che si è imposta in 12 occasioni (di conseguenza sono 9 le vittorie del Vero Volley) con 46 set portati a casa a fronte di 38 persi, 1901 punti all’attivo e 1851 al passivo. Siamo comunque in presenza di uno scenario equilibrato, ma la cosa curiosa è un’altra: a dominare sono le vittorie esterne. In casa di Milano infatti abbiamo 8 vittorie di Monza in 11 confronti, mentre addirittura quando a ospitare è stato il Vero Volley il successo è andato in 9 occasioni (su 10) all’Allianz.

L’unica vittoria interna dei brianzoli è un 3-0 quando questa squadra era sponsorizzata Gi Group, e giocava contro la Revivre: per trovarlo dobbiamo tornare alla terza giornata di andata della SuperLega 2016-2017, e dunque sono passati sei anni. Molto più recente l’ultimo graffio esterno di Milano, perché risale alla scorsa stagione: stiamo parlando del 3-0 con cui l’Allianz si era imposta all’Arena di Monza nella seconda giornata di ritorno della regular season, mentre l’ultima in assoluto valeva per il quinto posto nei playoff e il Vero Volley, tanto per cambiare, ha vinto 3-1 in trasferta. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA MONZA MILANO STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Monza Milano sarà trasmessa su Rai Sport +HD, sarà questa infatti una delle due partite del turno ad essere disponibile in chiaro per tutti gli appassionati che, in assenza di un televisore, potranno sintonizzarsi anche sul servizio mobilità garantito dal sito di Rai Play o dalla relativa app. Ricordiamo poi che tutti i match della SuperLega volley sono garantiti dal portale Volleyballworld.net: in questo caso, per la visione in diretta streaming video, bisognerà aver sottoscritto un abbonamento oppure si potrà acquistare l’evento on demand. CLICCA QUI PER LA DIRETTA MONZA MILANO IN STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

INTRIGANTE DERBY!

Monza Milano sarà diretta dagli arbitri Umberto Zanussi e Massimiliano Giardini: l’appuntamento è all’Arena di Monza per sabato 8 ottobre, inizio alle ore 18:00. Grande derby nella seconda giornata di volley SuperLega 2022-2023: arrivano qui due squadre che hanno perso all’esordio e sono in cerca di riscatto, ma certamente le due sconfitte sono molto diverse. Il Vero Volley infatti è caduto a Perugia, e un ko del genere ci può sempre stare vista la competitività della formazione avversaria; molto più deludente invece la prima dell’Allianz, che addirittura si è fatta battere in casa da Cisterna senza vincere nemmeno un set.

Chiaramente dunque bisognerà andare a caccia di riscatto immediato, e forse il derby è il modo migliore per riprendere immediatamente la marcia ed evitare guai peggiori; adesso aspettiamo che la diretta di Monza Milano prenda il via, ma prima possiamo fare qualche rapida considerazione su quelli che saranno i temi principali di una sfida ancora poco importante ai fini della classifica (non potrebbe che essere così) ma certamente intrigante e che porterà tanto morale alla squadra che riuscirà a portare a casa la vittoria, magari anche ottenendo un punteggio pieno (dunque 3-0 o 3-1).

DIRETTA MONZA MILANO: RISULTATI E CONTESTO

Nella diretta di Monza Milano bisogna appunto considerare che le due squadre hanno perso all’esordio, di conseguenza il tema portante di questo derby all’Arena sarà quello di provare a riscattarsi immediatamente e provare a risalire di colpi in classifica. L’obiettivo di entrambe le squadre è quello di centrare i playoff, che l’anno scorso entrambe avevano timbrato: per il Vero Volley Monza c’era stato un ottimo quinto posto in classifica, mentre l’Allianz Milano aveva chiuso in nona posizione. Entrambe poi erano state eliminate ai quarti, rispettivamente da Modena e Civitanova e senza riuscire a vincere partite.

Per Monza c'è anche una sorta di scontro "interno" con la sezione femminile, che in particolare lo scorso anno sembra aver fatto il grande salto di qualità e ha concretamente lottato per lo scudetto, diventando parecchio competitiva anche in Champions League. Chiaramente la partita di oggi, lo abbiamo già detto e ci ripetiamo, non può definire alcunchè rispetto alle ambizioni delle due squadre nel lungo periodo ma la diretta di Monza Milano sarà comunque un capitolo affascinante, dunque non ci resta che stare a vedere come andranno le cose nel derby dell'Arena di Monza…











