Diretta/ Monza Piacenza streaming video tv: Brianzoli, test sul campo (Amichevole)

DIRETTA MONZA PIACENZA: ALTRO TEST PER STROPPA!

Monza Piacenza, in diretta mercoledì 20 luglio 2022 alle ore 17.30 presso il Centro Sportivo di Monzello, sarà una sfida amichevole tra la formazione brianzola, neopromossa in Serie A, e quella emiliana che sarà impegnata nel prossimo campionato di Serie C. Dopo i due test contro le formazioni svizzere, con uno 0-0 contro il Bellinzona e un poker rifilato al Lugano, il Monza torna in campo affrontando una formazione di terza serie ma di grande tradizione come il Piacenza, che punterà anche l’anno prossimo a riaffacciarsi in zona promozione.

Brianzoli sempre al top sul mercato negli ultimi giorni ed è arrivato un altro rinforzo per l’attacco di Giovanni Stroppa, Gianluca Caprari dal Verona, in attesa di un colpo ad effetto che potrebbe davvero far sognare i tifosi biancorossi, che hanno già potuto godersi comunque una massiccia campagna di rafforzamento. Il test con gli emiliani sarà sicuramente importante per capire i progressi fatti dalla squadra durante la preparazione. Monza e Piacenza tornano ad affrontarsi dopo la sfida del 15 maggio 2018 in Serie C, vinsero gli emiliani 0-1 con un gol realizzato da Pesenti.

DIRETTA MONZA PIACENZA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Monza Piacenza sarà garantita in chiaro su Sportitalia, canale numero 60 del digitale terrestre. Per la diretta streaming video si potrà seguire il match in diretta via internet collegandosi sull’app o sul sito ufficiale dell’emittente, sportitalia.com, che seguirà in esclusiva tutte le sfide del precampionato della formazione brianzola, promossa per la prima volta nella sua storia in Serie A.

PROBABILI FORMAZIONI MONZA PIACENZA

Le probabili formazioni della diretta Monza Piacenza, match che andrà in scena al Centro Sportivo di Monzello. Per il Monza, Giovanni Stroppa schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Cragno; Caldirola, Marrone, Ranocchia; D’Alessandro, Ciurria, Barberis, Pessina, Birindelli; Mancuso, Mota Carvalho. Risponderà il Piacenza allenato da Cristiano Scazzola con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Stucchi; Cosenza, Nava, Pezzola; Munari, Rossi, Palazzolo, Suljic, Parisi; Dubickas, Conti.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Monza Piacenza, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per l’amichevole. La vittoria del Monza con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.35, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 4.45, mentre l’eventuale successo del Piacenza, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 7.00.











