Diretta Monza Pinerolo/ Streaming video Rai: via alla Serie A1 (volley)

Monza Pinerolo, in diretta dall’Arena di Monza naturalmente della città brianzola, si gioca alle ore 20.30 di questa sera, sabato 22 ottobre 2022, come anticipo televisivo che avrà l’onore di aprire la prima giornata e di conseguenza l’intero campionato della Serie A1 di volley femminile, il massimo campionato di pallavolo che comincia appena una settimana dopo la fine dei Mondiali che hanno dato il terzo posto e la medaglia di bronzo all’Italia, al termine di un’estate nobilitata anche dal successo azzurro nella VNL.

Adesso però si torna a pensare ai club ed allora ecco che la diretta di Monza Pinerolo dovrebbe mettere sotto i riflettori soprattutto le padrone di casa brianzole, che sono state tra le migliori protagoniste della scorsa stagione e naturalmente hanno l’intenzione di partire con il piede giusto anche in questa nuova avventura. Vero Volley Monza dunque favorito, la Wash4green Pinerolo invece cercherà il risultato a sorpresa che potrebbe dare una spinta notevole all’intero campionato della società piemontese. Ci sono le incognite legate come sempre agli esordi, che cosa ci dirà quindi la diretta di Monza Pinerolo?

DIRETTA MONZA PINEROLO STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Monza Pinerolo sarà garantita in chiaro per tutti su Rai Sport + HD (canale numero 58 del telecomando), perché questa è la partita di Serie A1 selezionata per la trasmissione in chiaro sulla Rai. Di conseguenza, la diretta streaming video di Monza Pinerolo sarà garantita per tutti tramite il sito oppure l’applicazione di Rai Play.

CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAI PLAY DI MONZA PINEROLO

DIRETTA MONZA PINEROLO: IL CONTESTO

La diretta di Monza Pinerolo ci offrirà quindi il debutto in campionato per entrambe le formazioni. Il fatto che sia passata solo una settimana dalla fine dei Mondiali potrebbe essere un problema soprattutto per Monza, che ha avuto molte protagoniste nel torneo iridato, come la serba medaglia d’oro Jovana Stevanović e naturalmente alcune azzurre quali Miriam Sylla e Alessia Orro. Le aspettative sono alte, come è giusto che sia per chi l’anno scorso ha raggiunto la finale scudetto, ma non sarà così scontato per Monza partire con il piede giusto.

Pinerolo proverà a fare il colpo a sorpresa, anche se naturalmente per una neopromossa debuttare sul campo delle finaliste scudetto non sarà affatto semplice. Ci saranno l’entusiasmo del debutto, che tra l’altro per la società sarà la prima volta assoluta nella massima serie della pallavolo femminile, e anche la serenità di chi non ha nulla da perdere. Basterà per sconvolgere le gerarchie dei valori? Ce lo dirà il campo con la diretta di Monza Pinerolo…











