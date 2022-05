Diretta Monza Conegliano/ Streaming video Rai gara-4 finale, Imoco per il titolo

DIRETTA MONZA CONEGLIANO: I BRIANZOLI DEVONO VINCERE!

Monza Conegliano, in diretta dall’Arena di Monza del capoluogo brianzolo, si giocherà con fischio d’inizio alle ore 20.45 di questa sera, martedì 10 maggio 2022, e sarà la partita di pallavolo valida come gara-4 della finale scudetto della Serie A1 di volley femminile, con il Vero Volley Monza che deve vincere per allungare la serie fino a gara-5, mentre l’Imoco Conegliano avrà a disposizione il primo match point per chiudere i conti e vincere l’ennesimo titolo di un ciclo che sta segnando la storia del volley in Italia e pure a livello internazionale.

Diretta/ Perugia Civitanova (risultato finale 3-1): la chiudono i Block Devils!

La serie scudetto è infatti al meglio di cinque partite e Conegliano conduce 2-1, quindi naturalmente la diretta di Monza Conegliano potrebbe essere l’atto finale del campionato. Monza però venderà cara la pelle davanti al proprio pubblico, cercando di bissare il successo ottenuto in gara-1 addirittura in Veneto; Conegliano invece ha già vinto in Lombardia gara-2 e soprattutto ha dominato gara-3, nella quale il trend sembra essere stato definitivamente invertito in favore della Imoco. Sarà davvero così? Che cosa succederà in Monza Conegliano? Avremo le risposte stasera…

DIRETTA/ Conegliano Monza (risultato finale 3-0): Imoco no problem!

DIRETTA MONZA CONEGLIANO STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Monza Conegliano sarà garantita per tutti sia su Rai Sport + HD (canale numero 58 in chiaro) sia per gli abbonati sui canali di Sky Sport, essendo il campionato di Serie A1 di volley femminile condiviso dalle due emittenti. Questo significa che la diretta streaming video sarà garantita sia tramite Rai Play per tutti, sia tramite Sky Go ma naturalmente in questo caso solo per gli abbonati. CLICCA QUI PER LA DIRETTA MONZA CONEGLIANO STREAMING VIDEO RAIPLAY

DIRETTA MONZA CONEGLIANO: RISULTATI E CONTESTO

Verso la diretta di Monza Conegliano, dobbiamo osservare che questo per il Vero Volley è già un campionato indimenticabile grazie alla prima finale scudetto conquistata eliminando Novara in semifinale. Il colpaccio in gara-1 in casa di Conegliano tuttavia ha indicato che Monza può lottare davvero fino in fondo anche per il titolo e certamente c’è qualche rimpianto per l’epilogo di gara-2, persa in casa solamente al quinto set, perché andando 2-0 le brianzole allenate da Marco Gaspari avrebbero messo spalle al muro Conegliano. Adesso però c’è una partita da vincere per salutare alla grande i tifosi e rinviare i verdetti alla bella…

DIRETTA/ Civitanova Perugia (risultato finale 3-0): la Lube spazza via la SIR

Conegliano di certo è molto più abituata a vivere partite così importanti, in questa stagione è apparsa meno dominante rispetto al passato ma è comunque in finale scudetto e pure in finale di Champions League, quindi l’Imoco resta il punto di riferimento per tutti. Forse proprio questo dettaglio ha fatto la differenza nel quinto set di gara-2, poi è arrivato il perentorio 3-0 di sabato sera in gara-3 che ha detto come le ragazze di Daniele Santarelli siano sempre le grandi favorite per lo scudetto. Riusciranno a chiudere i conti già questa sera?











© RIPRODUZIONE RISERVATA