Diretta/ Monza Pordenone streaming video tv: brianzoli già alle strette (Serie B)

Monza Pordenone, in diretta sabato 25 settembre 2021 alle ore 14.00 presso l’U-Power Stadium di Monza sarà una sfida valevole per la sesta giornata d’andata del campionato di Serie B. Brianzoli già alle strette, nonostante le importanti ambizioni di inizio stagione la squadra allenata da Stroppa ha vinto una sola delle prime cinque partite di campionato, venendo da due partite negative prima subendo al 96′ il pari della Ternana nell’1-1 casalingo, quindi cadendo sul campo della capolista Pisa, vincente 2.-1 in un match condizionato dall’espulsione di Caldirola.

Il Pordenone dopo un inizio nero con quattro sconfitte in altrettante partite disputate ha preso una boccata d’ossigeno dal turno infrasettimanale, andando a pareggiare contro la Reggina che ha riacciuffato solamente a 5′ dal novantesimo il pari in casa dei Ramarri sul campo di Lignano Sabbiadoro. Il 6 marzo scorso il Monza ha battuto con un secco 2-0 il Pordenone nell’ultimo precedente interno contro i neroverdi, reti messe a segno da Frattesi e Gytkjaer. In Serie C, il 18 novembre 2018, l’ultima vittoria del Pordenone a Monza, 0-2 con reti decisive messe a segno da Candellone e Magnaghi.

DIRETTA MONZA PORDENONE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Monza Pordenone è su Sky Sport: per questa stagione infatti il campionato cadetto si divide tra la televisione satellitare e la piattaforma DAZN, nel primo caso bisognerà essere abbonati al pacchetto Calcio per accedere alle immagini mentre nel secondo, come sempre, la visione sarà garantita (ai clienti) in diretta streaming video, e dunque utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone. In alternativa, potrà essere sfruttata una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI MONZA PORDENONE

Le probabili formazioni della diretta Monza Pordenone, match che andrà in scena all’U-Power Stadium di Monza. Per il Monza, Giovanni Stroppa schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Di Gregorio; Donati, Sampirisi, Paletta; Pedro Pereira, Colpani, Scozzarella, Brescianini, Carlos Augusto; Vignato, Mota Carvalho. Risponderà il Pordenone allenato da Massimo Rastelli con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Perisan; El Kaoauakibi, Camporese, Sabbione, Falasco; Magnino, Pasa, Misuraca; Pinato; Folorunsho, Tsadjout.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match all’U-Power Stadium di Monza, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Monza con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.75, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.50, mentre l’eventuale successo del Pordenone, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 5.00.



