Diretta/ Monza Reggiana (Serie B) streaming video DAZN: Brocchi senza scelta

DIRETTA MONZA REGGIANA: I BRIANZOLI NON POSSONO PIÙ FALLIRE!

Monza Reggiana, in diretta martedì 16 marzo 2021 alle ore 19.00 presso l’U-Power di Monza, sarà una sfida valevole per la decima giornata di ritorno del campionato di Serie B. Brocchi senza scelta in questo incrocio del turno infrasettimanale, deve vincere per non veder vanificato il lavoro che il Monza ha svolto nella corsa alla Serie A, puntando più sulla costanza e sulla continuità di rendimento piuttosto che su risultati eclatanti. Continuità un po’ smarrita nelle ultime settimane, perdendo contro Pisa e Reggina 2 delle ultime 5 partite disputate e perdendo sabato scorso, con il ko di Reggio Calabria, una grande occasione viste le frenate di Salernitana e Venezia. In tante premono per il secondo posto e solo cambiando passo i brianzoli potranno continuare a coltivare il loro sogno, contro una Reggiana che resta però ancora in grande difficoltà in chiave salvezza.

Delicatissimo lo scontro diretto perso a Cremona dai granata, un 3-0 per i grigiorossi che ha fatto scivolare a -4 dalla salvezza diretta gli emiliani. La Reggiana resta a +1 sul Cosenza e a +4 dall’Ascoli terzultimo, ma un nuovo ko potrebbe aprire altre insidie, considerando che dallo scontro diretto tra Pescara e Ascoli potrebbero accorciarsi le distanze verso la zona retrocessione diretta.

DIRETTA MONZA REGGIANA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Monza Reggiana non sarà disponibile sui canali della nostra televisione, perché il match di Serie B è un’esclusiva della piattaforma DAZN: di conseguenza l’appuntamento classico per tutti gli abbonati al servizio è quello con la diretta streaming video, i clienti potranno seguire questa partita di campionato utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone oppure installare l’applicazione su una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI MONZA REGGIANA

Le probabili formazioni della sfida tra Monza e Reggiana presso l’U-Power Stadium. I padroni di casa allenati da Cristian Brocchi scenderanno in campo con un 4-3-3 e questo undici titolare: Di Gregorio; Donati, Bellusci, Paletta, Sampirisi; Barillà, Scozzarella, Armellino; D’Alessandro, Balotelli, Mota. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Massimiliano Alvini con un 4-3-1-2 così disposto dal primo minuto: Venturi; Libutti, Rozzio, Costa, Gyamfi; Varone, Del Pinto, Laribi; Radrezza; Siligardi, Ardemagni.

QUOTE E PRONOSTICO

Per quanto riguarda tutti coloro che vorranno scommettere sul match tra Monza e Reggiana, le quote del bookmaker Snai fissano a 1.42 il moltiplicatore per chi punterà sul successo interno, a 4.25 la quota relativa al pareggio per la quale si potrà scommettere sul segno X, ed infine chi deciderà di investire sull’affermazione esterna riceverà 7.75 volte la posta scommessa.



