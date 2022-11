Diretta/ Monza Salernitana streaming video tv. Rivelazione cercasi (Serie A)

DIRETTA MONZA SALERNITANA: PALLADINO VUOL CHIEDERE IN BELLEZZA!

Monza Salernitana, in diretta domenica 13 agosto 2022 alle ore 15.00 presso l’U-Power Stadium di Monza, sarà una sfida valida per la 15^ giornata del campionato di Serie A. Squadre che stanno cercando di ritagliarsi un ruolo superiore alla rincorsa di una tranquilla salvezza, puntando a imporsi tra le rivelazioni di questo campionato. Pur mettendo in mostra un gioco organizzato ed efficace, il Monza non è riuscito ad evitare la sconfitta nell’ultimo turno in casa della Lazio.

Ko nel turno infrasettimanale anche la Salernitana, al momento a quota 17 punti a +4 sul Monza e a +10 sulla zona retrocessione: un margine molto importante anche se l’ultima sconfitta in casa della Fiorentina è stata sicuramente un’occasione persa per i granata. Il 30 dicembre 2020 in Serie B il Monza ha vinto con un rotondo 3-0 l’ultimo precedente interno contro la Salernitana, che non ha mai espugnato il campo dei brianzoli in un incontro ufficiale di campionato.

DIRETTA MONZA SALERNITANA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Monza Salernitana non è disponibile sui canali della nostra televisione: per assistere al match sarà necessario aver sottoscritto un abbonamento a DAZN, che copre tutte le partite della nostra Serie A e ne “fornisce” tre per giornata al satellite, come da accordo sui diritti tv. Pertanto la visione di questo match sarà in diretta streaming video – tramite PC, tablet e smartphone – ma si potrà anche utilizzare una smart tv dotata di connessione a internet o, in alternativa, i canali del decoder di Sky a patto chiaramente di essere abbonati a entrambi i servizi.

PROBABILI FORMAZIONI MONZA SALERNITANA

Le probabili formazioni della diretta Monza Salernitana, match che andrà in scena all’U-Power Stadium di Monza. Per il Monza, Raffaele Palladino schiererà la squadra con un 3-4-2-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Di Gregorio; Izzo, Marlon, Caldirola; Ciurria, Rovella, Barberis, Carlos Augusto; Pessina, Caprari; Petagna. Risponderà la Salernitana allenata da Davide Nicola con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Sepe; Bronn, Daniliuc, Pirola; Mazzocchi, Candreva, Bohinen, L. Coulibaly, Bradaric; Dia, Piatek.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Monza Salernitana, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie A. La vittoria del Monza con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.15, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.30, mentre l’eventuale successo della Salernitana, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.60.

