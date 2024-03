DIRETTA/ Monza Sassuolo Primavera (risultato 0-0) video streaming tv: in campo, via! (17 marzo 2024)

DIRETTA MONZA SASSUOLO PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Siamo pronti a raccontare la diretta di Monza Sassuolo Primavera. I giovani brianzoli non vincono da cinque partite: il colpo sulla Roma aveva portato in dote la seconda vittoria in quattro partite senza sconfitte, secondo successo in trasferta ma da quel momento il passo è andato in calando, due pareggi e tre sconfitte peraltro con le ultime due senza riuscire a segnare, e crollando sul campo di un Torino che era in crisi. Inoltre, in casa il Monza non vince dal 10 novembre quando aveva battuto la Sampdoria, ed è anche l’unica vittoria interna in tutto il campionato.

Per quanto riguarda il Sassuolo Primavera, i giovani neroverdi hanno ottenuto tre vittorie nelle ultime sei partite, con un pareggio e due sconfitte; i successi sono quattro nelle ultime nove, fino a questo momento il girone di ritorno ha portato in dote 11 punti e dunque possiamo dire che la squadra si sia in qualche modo ripresa dal periodo di flessione che aveva avuto tra dicembre e gennaio, con tre sconfitte consecutive. Cosa succederà oggi ce lo dirà il campo tra pochi istanti, perché è arrivato il momento di metterci comodi e seguire insieme questa interessante diretta di Monza Sassuolo Primavera! (agg. di Claudio Franceschini)

MONZA SASSUOLO PRIMAVERA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Monza Sassuolo Primavera sarà più correttamente una diretta streaming video, ma le modalità sono ormai perfettamente note a tifosi ed appassionati di calcio, dal momento che il match sarà trasmesso da Sportitalia, l’emittente che ormai da anni si occupa di trasmettere le partite della Under 19. Monza Sassuolo Primavera sarà comunque disponibile sul sito ufficiale di Sportitalia cliccando sullo streaming del canale Solocalcio, dovrete quindi recarvi all’indirizzo www.sportitalia.com senza costi aggiuntivi.

MONZA SASSUOLO PRIMAVERA: BRIANZOLI PER IL COLPO!

Monza Sassuolo Primavera, in diretta domenica 17 marzo 2024 alle ore 15.00 presso il centro sportivo Luigi Berlusconi di Monza, sarà una sfida valida per la ventiseiesima giornata del campionato Primavera 1. Brianzoli di nuovo chiamati a guardarsi le spalle dopo le ultime sconfitte, col più recente ko incassato sul campo del Torino. Cinque partite consecutive senza vittoria e Frosinone all’ultimo posto risalito in classifica tanto da essere ora a tre sole lunghezze dal Monza.

Il Sassuolo è reduce da una sconfitta casalinga contro l’Atalanta, la seconda nelle ultime tre partite disputate in campionato. Per i neroverdi la prospettiva dei play off è ancora concreta col quinto posto in classifica attualmente occupato, ma troppi alti e bassi potrebbero costare caro agli emiliani, rimasti a +3 sul Milan solo grazie al momento altrettanto difficile attraversato dalla compagine rossonera.

PROBABILI FORMAZIONI MONZA VERONA

Le probabili formazioni della diretta Monza Verona, match che andrà in scena all’U-Power Stadium di Monza. Per il Monza, Raffaele Palladino schiererà la squadra con un 3-4-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Di Gregorio; Mari, D’Ambrosio, Caldirola; Ciurria, Pessina, Bondo, Birindelli; Colpani, Djuric, Mota. Risponderà il Sassuolo allenato da Emiliano Bigica con un 4-3-1-2 così schierato dal primo minuto: Theiner; Cinquegrano, Di Bitonto, Loeffen, Piantedosi; Kumi, Abubakar, Leone; Bruno; Vedovati, Russo.

MONZA SASSUOLO PRIMAVERA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Monza Sassuolo Primavera, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato Primavera 1. La vittoria del Monza con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.30, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.55, mentre l’eventuale successo del Sassuolo, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.80.

