Diretta/ Monza Spal streaming video Rai 2: il ritorno dei brianzoli (Serie B)

Monza-Spal, venerdì 25 settembre 2020 alle ore 16.45, sarà la sfida che aprirà ufficialmente il nuovo campionato di Serie B. Anticipo nel capoluogo brianzolo con i biancorossi padroni di casa che si presentano ai nastri di partenza del torneo cadetto dopo quasi vent’anni, ma con ambizioni che non si facevano registrare da oltre quaranta. Alla fine degli anni Settanta infatti il Monza sfiorò in due occasioni la Serie A, una volta perdendo lo spareggio contro il Pescara. Erano gli anni in cui un giovane Adriano Galliani muoveva i primi passi da dirigente nel mondo del calcio. Stavolta una massiccia campagna acquisti e il duo Galliani-Berlusconi in sella promettono quantomeno la voglia di giocarsi il posto nella massima serie fino in fondo. La Spal è sicuramente un banco di prova immediatamente importante, visto che gli estensi sono reduci da tre campionati di Serie A consecutivi: dopo due salvezze importantissime l’anno scorso gli emiliani hanno chiuso all’ultimo posto il torneo e ora proveranno a rilanciarsi, facendo leva anche su alcuni elementi abituati a muoversi nella categoria superiore.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE MONZA SPAL

La diretta tv di Monza Spal è affidata a Rai 2 e DAZN: per questo motivo gli abbonati alla piattaforma vi potranno assistere attraverso dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone e dunque con il servizio di diretta streaming video. Ricordiamo poi che i clienti Sky da almeno tre anni potranno accendere il loro decoder e selezionare il canale DAZN1 al numero 209; in alternativa potrà essere utilizzata una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI MONZA SPAL

Le probabili formazioni che dovrebbero scendere in campo in Monza Spal, venerdì 25 settembre alle ore 16.45 presso l’U-Power Stadium. Il Monza allenato da Christian Brocchi dovrebbe affrontare il match con un 4-3-1-2 così schierato: Di Gregorio tra i pali; Donati esterno laterale di destra, Bellusci e Paletta difensori centrale e Carlos Augusto laterale mancino; Barillà, Barberis e Colpani comporranno il terzetto di centrocampo, mentre Machin si muoverà da trequartista alle spalle dei due attaccanti Maric e Gytkjaer. La Spal di Pasquale Marino sceglierà il 4-3-3 come modulo di partenza e questo undici titolare: Berisha in porta; Dickmann sull’out difensivo di destra e Tomovic sull’out difensivo di sinistra, mentre Bonifazi e Vicari saranno i due centrali. Terzetto sulla mediana con Valoti, Murgia e Castro mentre nel tridente offensivo partiranno dal primo minuto D’Alessandro, Paloschi e Strefezza.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote dell’agenzia Snai per Monza Spal vedono la formazione di casa quotata 2.20 per la vittoria, l’eventuale pareggio proposto a una quota di 3.05 e la vittoria in trasferta quotata 3.35. Per quanto riguarda i gol complessivamente realizzati nel corso della partita, quota dell’over 2.5 fissata a 2.05, mentre la quota dell’under 2.5 viene proposta a 1.70.



