Diretta/ Monza Spezia streaming video tv: brianzoli per il tris (Serie A)

DIRETTA MONZA SPEZIA: PROVA DIFFICILE PER PALLADINO

Monza Spezia, in diretta domenica 9 novembre 2022 alle ore 15.00 presso l’U-Power Stadium di Monza, sarà una sfida valida per la 9^ giornata del campionato di Serie A. Brianzoli a caccia della terza vittoria consecutiva in campionato: una situazione particolare per una squadra che aveva iniziato con 5 ko di fila nella sua prima esperienza in assoluto in Serie A, pareggiando poi in casa del Lecce e mettendo in fila due successi contro Juventus e Sampdoria dall’avvento di Raffaele Palladino in panchina.

Lo Spezia nell’ultimo impegno disputato ha incassato un poker sul campo della Lazio ma di punti in classifica ne ha comunque 8, essendo riuscito in precedenza a vincere il derby contro la Sampdoria, vitale dal punto di vista della classifica. Le due squadre si ritrovano di fronte in campionato a Monza per la prima volta dal 17 aprile 2011, nell’allora campionato di Prima Divisione Lega Pro: finì nell’occasione con un pareggio senza reti.

COME VEDERE LA PARTITA MONZA SPEZIA IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV

La diretta Monza Spezia non sarà una di quelle che per questa 9^ giornata di campionato verranno trasmesse sui canali della televisione satellitare. Di conseguenza l’unico modo per assistere a Monza Spezia sarà quello della diretta streaming video, tramite la piattaforma DAZN (anche questa in abbonamento) che fornisce l’intera programmazione del massimo campionato di calcio, e la cui attivazione può passare anche attraverso una smart tv che sia dotata di connessione a internet oltre che alla apposita app. Gli abbonati sia a Sky sia a DAZN potranno seguire il match tramite Sky Q dove è stata reinserita l’app di DAZN.

PROBABILI FORMAZIONI MONZA SPEZIA

Le probabili formazioni della diretta Monza Spezia, match che andrà in scena all’U-Power Stadium di Monza. Per il Monza, Raffaele Palladino schiererà la squadra con un 3-4-2-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Di Gregorio; Izzo, Pablo Marì, Caldirola; Ciurria, Rovella, Sensi, Carlos Augusto; Pessina, Caprari; Mota Carvalho. Risponderà lo Spezia allenato da Luca Gotti con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Dragowski; Ampadu, Kiwior, Nikolaou; Holm, Agudelo, Bourabia, Ellertsson, S. Bastoni; Gyasi, Nzola.

MONZA SPEZIA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Monza Spezia, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Europa League. La vittoria del Monza con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.85, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.65, mentre l’eventuale successo dello Spezia, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.25.

