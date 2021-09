DIRETTA/ Monza Ternana video streaming tv: tanti pareggi fra i precedenti

DIRETTA MONZA TERNANA: TESTA A TESTA

La diretta di Monza Ternana si è già disputata al Brianteo per 6 volte con 1 successo dei padroni di casa, 2 degli ospiti e ben 3 pareggi. L’ultima squadra a vincere questa sfida è stata quella rossoverde nel novembre del 2018. La partita in questione terminò addirittura col risultato finale di 1-4. E dire che furono i biancorossi a passare in vantaggio grazie a un gol di D’Errico al minuto 15.

Gli ospiti la ribaltarono già alla fine della prima frazione di gioco con un autogol di Riva e Marilungo. Nella ripresa le fere dilagarono grazie alle reti di Marilungo stesso e Frediani. Il Monza non vince contro questo avversario dal gennaio del 2008 una gara che terminò col risultato di 4-2. Sarà interessante ora vedere come andranno le cose in una gara che si preannuncia davvero piena di colpi di scena. (Matteo Fantozzi)

DIRETTA MONZA TERNANA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

MONZA TERNANA: STROPPA DEVE VINCERE!

Monza Ternana, in diretta sabato 18 settembre 2021 alle ore 14.00 presso l’U-Power Stadium di Monza, sarà una sfida valevole per la quarta giornata d’andata del campionato di Serie B. Esame di maturità per i brianzoli contro una Ternana che si presenta però all’appuntamento già affamata di punti. Non potrebbe essere altrimenti visto che gli umbri hanno subito solo sconfitte nelle prime giornate di campionato, non riuscendo a dar seguito all’esordio folgorante in Coppa Italia col pirotecnico 4-5 in casa del Bologna in Coppa Italia: per i rossoverdi l’imperativo è muovere per la prima volta la classifica.

I brianzoli però se vogliono puntare alla lotta per la Serie A devono mantenere subito un ritmo alto, visto che la scorsa stagione ha dimostrato come pochi punti lasciati con disinvoltura per strada possono costare la promozione. La squadra di Stroppa nelle prime giornate ha pareggiato sui campi di Reggina e Spal e ha battuto la Cremonese in casa. Solo un gol incassato ma i brianzoli dovranno provare a migliorare il gioco offensivo, visto che le reti realizzate di contro sono state solamente 2: la solidità non manca ma il Monza dovrà osare di più visto che la testa della classifica è già lontana 4 lunghezze per i biancorossi.

PROBABILI FORMAZIONI MONZA TERNANA

Le probabili formazioni di Monza Ternana, match che andrà in scena all’U-Power Stadium di Monza. Per il Monza, Giovanni Stroppa schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Di Gregorio; Sampirisi, Caldirola, Pirola; Pereira, Brescianini, Barberis, Valoti, C. Augusto; Mota Carvalho, Gytkjaer. Risponderà la Ternana allenata da Cristiano Lucarelli con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Iannarilli; Defendi, Kontek, Sorensen, Salzano; Palumbo, Paghera; Peralta, Falletti, Furlan; Donnarumma.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match all’U-Power Stadium di Monza, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Monza con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.80, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.45, mentre l’eventuale successo della Ternana, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.75.

