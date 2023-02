Diretta Monza Verona/ Streaming video Rai: scontro playoff, Superlega

Monza Verona, diretta dagli arbitri Andrea Puecher e Marco Braico, naturalmente presso l’Arena di Monza del capoluogo brianzolo, si gioca alle ore 16.00 di questo pomeriggio, domenica 5 febbraio 2023, come partita televisiva della domenica all’interno del programma della diciottesima giornata della Superlega di volley maschile, il settimo turno del girone di ritorno del massimo campionato di pallavolo, che è dunque sempre più vicino al termine della stagione regolare. Dando uno sguardo alla classifica si può facilmente capire che sono possibili ancora molti scenari, di conseguenza la posta in palio sarà molto pesante e sia il Vero Volley Monza sia la WithU Verona farebbero un notevole passo avanti in caso di successo.

La diretta di Monza Verona ci dice infatti che le due formazioni sono a pari punti in classifica a quota 24, con i veneti sesti e i lombardi settimi, ma naturalmente è una situazione destinata a cambiare già al termine di questa partita. Nel mirino ci sono posizioni anche più intriganti, perché il quarto posto non è lontano, tuttavia d’altro canto non è nemmeno certo il piazzamento fra le prime otto, di conseguenza ogni punto potrebbe fare la differenza alla fine del campionato. Ci attende allora un match con la posta in palio davvero molto alta, non serve quindi aggiungere molte altre parole: che cosa potrà succedere nella diretta di Monza Verona?

MONZA VERONA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Monza Verona sarà garantita in chiaro per tutti su Rai Sport + HD (canale numero 58 del telecomando), perché questa è una delle due partite di questa giornata di Superlega selezionata per la trasmissione sulla Rai. Di conseguenza, la diretta streaming video di Monza Verona sarà garantita per tutti tramite il sito oppure l’applicazione di Rai Play.

DIRETTA MONZA VERONA: RISULTATI E CONTESTO

In base a quanto abbiamo già detto, ecco che la diretta di Monza Verona si annuncia importante per entrambe le formazioni. La classifica le colloca di fatto sullo stesso livello, anche se Verona è davanti perché i suoi 24 punti sono arrivati tramite nove vittorie e otto sconfitte mentre per Monza ci sono al contrario otto successi e nove rovesci, naturalmente la differenza è dovuta al fatto che ben quattro vittorie scaligere sono arrivate al tie-break, mentre per Monza solamente una. Parliamo in ogni caso di una sfida delicatissima, perché in quella zona di classifica si può ancora sognare addirittura il quarto posto che varrebbe il fattore campo nei quarti, ma d’altronde non si è ancora nemmeno sicuri di entrare tra le prime otto.

La diretta di Monza Verona vedrà i lombardi con il fattore campo, ma i veneti con il morale forse più alto, perché sono reduci dalla bella vittoria per 3-2 contro una big come la Lube Civitanova, mentre Monza ha perso 3-0 contro un’altra squadra di spicco della nostra Superlega, cioè Trento. Entrambe stanno comunque bene, perché Monza in precedenza aveva vinto per 3-1 contro Piacenza e prima ancora aveva fatto il colpo a Civitanova, mentre Verona ha una striscia di due successi consecutivi grazie anche al 3-0 contro Milano di due settimane fa. Oggi capiremo chi potrà fare un balzo verso i playoff al termine della diretta di Monza Verona…

