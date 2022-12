Diretta Milano Monza/ Streaming video Rai: è derby all’Allianz Cloud! (SuperLega)

DIRETTA MILANO MONZA: SUPER DERBY!

Milano Monza, partita diretta dagli arbitri Mauro Goitre e Alessandro Rossi, si gioca alle ore 18:00 di lunedì 26 dicembre: grande appuntamento all’Allianz Cloud, va in scena infatti il derby nella 13^ giornata del campionato di volley SuperLega 2022-2023. La situazione di classifica ci dice che Milano, nonostante la recente sconfitta a Cisterna di Latina, è messa meglio: ha vinto 6 delle 12 partite giocate e occupa l’ottava posizione, appena un posto sopra Monza che però ha già 5 punti da recuperare, e ha 4 affermazioni in questo campionato.

Diretta/ Mulhouse Conegliano (risultato finale 0-3): Imoco senza problemi

Dunque stiamo parlando di una sorta di spareggio per i playoff: non sarebbe nemmeno troppo prematuro dirlo visto che non manca poi molto per chiudere la regular season, di sicuro il Vero Volley deve iniziare a cambiare passo anche perché la coda della classifica non è troppo lontana (Siena ha 6 punti, Padova e Taranto 9) e dunque si rischia anche la retrocessione. Staremo a vedere quello che succederà nell’affascinante diretta di Milano Monza; aspettando che il derby prenda il via possiamo fare qualche rapida considerazione sui temi principali del pomeriggio.

DIRETTA/ Alba Blaj Monza (risultato finale 1-3): la Vero Volley vince in rimonta

DIRETTA MILANO MONZA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Milano Monza in chiaro, come di consueto sulla televisione di stato: l’appuntamento con la partita di SuperLega volley è su Rai Sport + HD, canale disponibile al numero 58 del telecomando e anche con l’opzione della diretta streaming video, visitando il sito di Rai Play o installandone la relativa app su dispositivi quali PC, tablet e smartphone. Possiamo inoltre ricordare che sul portale Volleyballworld.net, che è pagamento, sono fornite tutte le gare del massimo campionato, sempre in mobilità. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DI MILANO MONZA SU RAIPLAY

DIRETTA/ Stella Rossa Novara (risultato finale 0-3): la Igor schianta le serbe!

DIRETTA MILANO MONZA: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Milano Monza è certamente molto interessante sul piano “scenografico”: una grande città e un derby che può lanciare una delle due squadre verso i playoff di SuperLega, ma per il momento siamo molto lontani dai picchi che altre piazze hanno raggiunto nel panorama del volley italiano. Parlando poi di Monza, va detto che la sezione maschile del Vero Volley rincorre ancora la sua controparte femminile: da una parte abbiamo una squadra che ha già giocato la finale scudetto e in Champions League punta almeno la semifinale, qui una realtà che arranca nei bassifondi della classifica.

Chiaramente non si fanno paragoni, è altrettanto vero che la diretta di Milano Monza potrebbe idealmente sprigionare la voglia di due piazze importanti (almeno geograficamente e politicamente) di essere protagoniste anche nel volley, come già succede nel calcio e nel basket. Anni fa questo era il grande progetto di Silvio Berlusconi (ci torneremo) poi naufragato e forse troppo in fretta, per oggi ci possiamo comunque accontentare perché Milano Monza può comunque promettere spettacolo, ed è certamente interessante e importante ai fini della corsa ai playoff di SuperLega.











© RIPRODUZIONE RISERVATA