Diretta MotoGp/ Qualifiche e Sprint live streaming video GP Portogallo 2024 Portimao (oggi sabato 23 marzo)

La diretta MotoGp oggi, sabato 23 marzo, vivrà un giorno molto atteso con le qualifiche e la Sprint del Gran Premio del Portogallo 2024 sul circuito di Portimao, in Algarve. Il sabato è il giorno dei primi verdetti, che si annunciano particolarmente intriganti al secondo evento della nuova stagione, che ci dovrà quindi fornire conferme oppure smentite rispetto ai verdetti di un paio di settimane fa in Qatar. Losail ci aveva detto che sul giro secco e nella Sprint il punto di riferimento potrebbe essere Jorge Martin, ma poi alla domenica era stato l’iridato in carica Francesco Bagnaia a vincere la corsa, portandosi anche in testa alla classifica del nuovo Mondiale MotoGp.

Presentiamo allora gli orari della diretta MotoGp di oggi, che avrà un ora di fuso orario fra l’Italia e il Portogallo (naturalmente indicheremo tutto in orario italiano). Si comincerà alle ore 11.10 con la terza sessione di prove libere FP3, che come già l’anno scorso durerà 30 minuti e sarà immediatamente prima delle qualifiche, con le due sessioni Q1 alle ore 11.50 e Q2 alle ore 12.15, entrambe di 15 minuti e al termine delle quali avremo la griglia di partenza valida sia per la Sprint del sabato pomeriggio, sia per la gara di domenica. Ecco allora che si tornerà in pista con la diretta MotoGp alle ore 16.00 per la Sprint, che chiuderà il sabato con gara lunga la metà del Gran Premio della domenica e che assegnerà un punteggio dimezzato, come d’altronde ormai tifosi e appassionati sanno alla perfezione.

MOTOGP STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE QUALIFICHE E SPRINT

Le prove ufficiali e la Sprint in diretta video streaming MotoGp naturalmente saranno trasmesse in tv su Sky Sport MotoGp HD, canale numero 208 della piattaforma satellitare Sky, che garantisce anche la diretta streaming. Come gli appassionati di motociclismo sanno molto bene, anche quest’anno la diretta MotoGp e le altre classi sono trasmesse integralmente da Sky sul satellite e per il Gran Premio del Portogallo 2024 a Portimao c’è da segnalare inoltre che, per chi non è abbonato Sky, le qualifiche e la Sprint della Motogp saranno visibili in diretta in chiaro su Tv8, che regala un grande sabato agli appassionati.

La diretta MotoGp in streaming video sarà garantita agli abbonati tramite l’applicazione Sky Go ma anche tramite Now TV, per seguire il racconto della squadra come sempre capeggiata da Guido Meda. Per quanto riguarda la tv in chiaro, si potrà seguire la diretta MotoGp della giornata di oggi su Tv8 (canale numero 8 del telecomando), come abbiamo già accennato, in tempo reale per tutti: il Gran Premio del Portogallo sarà infatti visibile su Tv8 nella giornata di sabato con gli orari già indicati, con l’eccezione della FP3 che sarà esclusa. Ricordiamo infine anche i riferimenti ufficiali del Mondiale su Twitter, l’account @MotoGp, così come la pagina MotoGp su Facebook.

DIRETTA MOTOGP: LA STORIA DEL GP PORTOGALLO

Nell’attesa che la diretta MotoGp ci dica quello che succederà nel Gp Portogallo 2024, possiamo fare un breve riassunto della storia di questo appuntamento. A Portimao, in Algarve, si è corso soltanto nelle ultime quattro stagioni: in precedenza infatti il Gp Portogallo andava in scena all’Estoril, con una puntata “spagnola” a Jarama nel 1987 (vittoria di Eddie Lawson) nella prima edizione di sempre. Peraltro, per 13 anni non si è più gareggiato qui: il Portogallo è tornato tappa del Motomondiale soltanto nel 2000, e nel 2001 nella classe 500 vinse Valentino Rossi. Il Dottore ha dominato all’Estoril con quattro vittorie consecutive, serie spezzata nel 2005 da Alex Barros e nel 2006 da Toni Elias. Rossi è tornato a vincere il Gp Portogallo nel 2007, poi è iniziato il dominio di Jorge Lorenzo con tre successi consecutivi tra il 2008 e il 2010; nel 2011 ecco il successo di Dani Pedrosa, l’anno seguente invece fu Casey Stoner a mettere le ruote davanti a tutti.

In seguito il Gp Portogallo uscì dal calendario iridato, per rientrarvi solo nel 2020 a causa del Covid ma sul tracciato di Portimao. Nell’anno della pandemia si impose il padrone di casa Miguel Oliveira, già in pole position al sabato. Pista di eccellente livello tecnico, la MotoGp ha giustamente pensato di confermarla, ma con anticipo in primavera: nel 2021 vinse la Yamaha con Fabio Quartararo (anche autore della pole position), poi nel 2022 ecco il bis del francese e infine il weekend tutto nel segno di Pecco Bagnaia nel 2023. Il campione del Mondo infatti vinse al sabato la prima Sprint della storia della MotoGp (Portimao era l’esordio l’anno scorso) e trionfò anche nel Gran Premio della domenica. Adesso tuttavia è giunto il tempo di tornare all’attualità e di far parlare l’unico giudice, cioè la pista, quindi mettiamoci comodi: la diretta MotoGp delle qualifiche e della Sprint del Gran Premio del Portogallo 2024 sul circuito di Portimao sta per cominciare…











