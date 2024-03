Diretta MotoGp/ Qualifiche streaming video live: Jorge Martin in pole postion! GP Qatar 2024 Losail, 9 marzo

DIRETTA MOTOGP: LA POLE POSITION VA A JORGE MARTIN!

La pole position per Jorge Martin è il primo grande verdetto della stagione per la diretta MotoGp, maturato al termine delle qualifiche del Gran Premio del Qatar 2024 a Losail. Il pilota spagnolo della Ducati Pramac ha firmato una prestazione eccezionale facendo fermare il cronometro in 1’50”789, tempo irraggiungibile per tutti gli avversari. Molto bene anche l’Aprilia con Aleix Espargaro, secondo a 83 millesimi dal connazionale, ma sorride anche Enea Bastianini, che completa la prima fila con il terzo migliore tempo.

Benissimo anche Brad Binder, che si prende la soddisfazione del quarto posto per aprire una seconda fila nobilissima, che vede infatti al quinto posto Pecco Bagnaia e poi Marc Marquez, che scatterà invece dalla sesta casella. Tra gli italiani ha fatto molto bene anche Fabio Di Giannantonio, settimo, che precede Pedro Acosta e Alex Marquez in terza fila, mentre Maverick Vinales, Jack Miller e Raul Fernandez (cioè i due che si erano qualificati passando per il Q2) completano le prime quattro file. Adesso l’appuntamento è fissato per le ore 17.00 italiane, quando la diretta MotoGp tornerà a farci compagnia, naturalmente con la Sprint! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

MOTOGP STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE QUALIFICHE E SPRINT

Le prove ufficiali e la Sprint in diretta video streaming MotoGp naturalmente saranno trasmesse in tv su Sky Sport MotoGp HD, canale numero 208 della piattaforma satellitare Sky, che garantisce anche la diretta streaming. Come gli appassionati di motociclismo sanno molto bene, anche quest’anno la diretta MotoGp e le altre classi sono trasmesse integralmente da Sky sul satellite e per il Gran Premio del Qatar 2024 a Losail c’è da segnalare inoltre che, per chi non è abbonato Sky, le qualifiche e la Sprint della Motogp saranno visibili in diretta in chiaro su Tv8.

La diretta MotoGp in streaming video sarà garantita agli abbonati tramite l’applicazione Sky Go ma anche tramite Now TV, per seguire il racconto della squadra come sempre capeggiata da Guido Meda. Per quanto riguarda la tv in chiaro, si potrà seguire la diretta MotoGp della giornata di oggi su Tv8 (canale numero 8 del telecomando), come abbiamo già accennato, in tempo reale per tutti: il Gran Premio del Qatar sarà infatti visibile su Tv8 nella giornata di sabato con gli orari già indicati, con l’eccezione della FP3 che sarà esclusa. Ricordiamo infine anche i riferimenti ufficiali del Mondiale su Twitter, l’account @MotoGp, così come la pagina MotoGp su Facebook.

CACCIA ALLA POLE POSITION!

Appena terminato il Q1, la diretta MotoGp sta per vivere il decisivo Q2, i 15 minuti determinanti per tutti i verdetti delle qualifiche del Gran Premio del Qatar 2024 a Losail. I due piloti che hanno superato il taglio del Q1, ottenendo i due migliori tempi nel primo quarto d’ora delle prove ufficiali, sono stati lo spagnolo Raul Fernandez in prima posizione con il tempo di 1’51”436 e poi alle sue spalle in seconda posizione l’australiano Jack Miller, che evita così una brutta eliminazione.

Finiscono invece qui le qualifiche per tutti gli altri piloti, fra i quali purtroppo anche tre italiani, cioè Marco Bezzecchi che dovrà accontentarsi del quindicesimo posto sulla griglia di partenza e ancora più in fondo tra mille difficoltà Luca Marini ventunesimo e Franco Morbidelli ventiduesimo. Stiamo però già per tornare subito in pista: la diretta MotoGp non si ferma! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

ADESSO LE QUALIFICHE!

La diretta MotoGp entra definitivamente nel vivo del lungo sabato del Gran Premio del Qatar 2024 a Losail. È appena terminata la terza sessione di prove, che oggi eccezionalmente ha svolto il ruolo delle pre-qualifiche, di conseguenza adesso in rapida successione avremo la Q1 e poi la Q2 per scoprire tutti i verdetti sul giro secco, la composizione della griglia di partenza e il nome di chi scatterà dalla pole position. La sessione appena terminata è stata comunque fondamentale, perché ha designato i nomi dei dieci migliori che si sono presi l’immediato accesso alla Q2.

La classifica dei tempi ha visto quindi al primo posto Alex Marquez in 1:51.108, seguito da Jorge Martin ad appena dieci millesimi. Terza posizione per Fabio Di Giannantonio davanti a Francesco Bagnaia, quinto è Maverick Vinales davanti a Pedro Acosta, che precede Aleix Espargaro, Enea Bastianini, Marc Marquez ed infine Brad Binder, che ha completato la top 10. Adesso però torniamo subito in pista: la diretta MotoGp non si ferma! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

SI SCENDE IN PISTA!

La diretta MotoGp sta per cominciare per il lungo sabato del Gran Premio del Qatar 2024 a Losail, fin dal primo turno di prove che saranno valide come pre-qualifiche dopo le modifiche di ieri causate dalla pioggia. Uno dei protagonisti più attesi è certamente lo spagnolo Jorge Martin, che nel 2023 ha vissuto la stagione della consacrazione e quindi quest’anno cercherà la conferma: “L’ultima stagione è stata molto bella, ma è il passato. I test sono andati bene, mi trovo bene sulla nuova moto. È positivo perché l’anno scorso avevo faticato all’inizio. Sono molto concentrato e mi sento preparato”, ha dichiarato nella conferenza stampa del giovedì.

Jorge Martin ha poi anche analizzato tecnicamente la nuova Ducati e le novità che si attende da questo punto di vista nel 2024: “Rispetto al passato, la GP24 è migliore in frenata e nel grip posteriore. Il salto dal modello 2022 a quello del 2023 è stato più semplice perché la GP22 non si abbinava al mio stile. Quest’anno ho dovuto cambiare stile di guida per sfruttare la pista, ma già in Malesia ho visto che andava meglio. Nell’ultima simulazione abbiamo avuto qualche problema, ma spero si sia risolto tutto”. Adesso però è davvero giunto il momento per scendere in pista: parola ai protagonisti della diretta MotoGp e naturalmente anche al cronometro! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

OGGI QUALIFICHE E SPRINT

La diretta MotoGp oggi, sabato 9 marzo, ci proporrà le qualifiche e la Sprint del Gran Premio del Qatar 2024 sul circuito di Losail, che torna ad essere l’esordio stagionale dopo che nel 2023 era stato il penultimo appuntamento del Motomondiale. Sono quindi passati meno di quattro mesi dalla bella vittoria di Fabio Di Giannantonio, della quale parleremo meglio fra un po’, rievocando la storia di questo Gran Premio. Per il momento possiamo invece evidenziare che c’è grande curiosità per quello che vivremo nelle prossime ore perché, dopo aver seguito ieri le prime prove libere, oggi finalmente avremo le prime risposte sulle gerarchie di valori sul giro secco grazie alle qualifiche, ma ci saranno anche in palio i primi punti grazie alla Sprint, secondo il format della diretta MotoGp che ormai conosciamo molto bene.

Gli orari del sabato motociclistico dovranno fare i conti stavolta non tanto con le due ore di fuso orario tra l’Italia e il Qatar, quanto con il fatto che a Losail si corra in notturna (almeno le gare). Attenzione quindi agli orari: il sabato del Gran Premio del Qatar 2024 comincerà per la diretta MotoGp alle ore 11.40 italiane con la terza sessione di prove libere FP3, che sarà eccezionalmente di 45 minuti a causa delle modifiche per la pioggia di ieri, ma resta comunque immediatamente prima delle qualifiche, con le due sessioni Q1 alle ore 12.40 e Q2 alle ore 13.05, entrambe di 15 minuti e al termine delle quali avremo la griglia di partenza valida sia per la Sprint del sabato sera, sia per la gara di domenica. Ecco allora che si tornerà in pista con la diretta MotoGp alle ore 17.00 italiane per la Sprint (alle 19.00 locali), che assegnerà i primi punti del Mondiale e dunque darà il via alla caccia di Pecco Bagnaia al tris e al tentativo di spodestarlo da parte dei suoi rivali.

DIRETTA MOTOGP: LA STORIA DEL GP QATAR

In attesa di vivere questa intensa diretta MotoGp, qualche cenno storico sul Gran Premio del Qatar. Si corse per la prima volta a Losail nel 2004, Gran Premio passato alla storia per la penalizzazione comminata a Valentino Rossi perché alcuni membri del suo team erano accusati di avere pulito dalla sabbia la piazzola sulla griglia di partenza. Negli anni non sono mancate altre situazioni particolari: su tutte, lo spostamento al lunedì della gara nel 2009 a causa di un acquazzone nel deserto, mentre la pioggia nel 2017 causò la cancellazione delle qualifiche. Nel 2020 invece il debutto in Qatar era collocato mentre il mondo piombava nella pandemia di Coronavirus e saltò il Gp per la classe regina, mentre si salvarono Moto3 e Moto2 perché le due classi minori erano già a Losail da qualche giorno per i test. Tra i ricordi più felici della MotoGp in Qatar per i nostri colori invece ci sono le fantastiche triplette italiane del 2015 con Valentino Rossi vincitore davanti alle Ducati di Andrea Dovizioso e Andrea Iannone e poi dell’anno scorso, con la già citata vittoria di Fabio Di Giannantonio davanti a Pecco Bagnaia e Luca Marini.

Questi dolcissimi ricordi ci portano a parlare dell’albo d’oro della MotoGp, dove a Losail troviamo quattro vittorie del Dottore (2005, 2006, 2010 e 2015) e altrettante di Casey Stoner (2007, 2008, 2009 e 2011), delle quali le prime tre in sella a una Ducati, tornata poi vittoriosa nel 2018, quando trionfò Andrea Dovizioso con un arrivo in volata su Marc Marquez, battuto per appena 27 millesimi. La storia si è ripetuta anche nel 2019, quando ci fu una nuova vittoria di Dovizioso in volata su Marquez, in questo caso per 23 millesimi. Il primo vincitore fu Sete Gibernau nel 2004, Jorge Lorenzo si è imposto per ben tre volte nel 2012, nel 2013 e nel 2016 sempre in sella a una Yamaha, Marc Marquez invece in due occasioni, la prima nel 2014 e poi nel 2017. Nel 2021 il Gp Qatar fu vinto da Maverick Vinales, facendo immaginare un anno ben diverso da quello che poi sarebbe stato per il centauro iberico, poi si corse a Losail anche un Gran Premio intitolato alla capitale Doha vinto da Fabio Quartararo, mentre nel 2022 tornò a far festa la Ducati grazie al successo di Enea Bastianini e del 2023 abbiamo detto. Adesso però è giunto il tempo di far parlare l’unico giudice, cioè la pista, quindi mettiamoci comodi: la diretta MotoGp delle qualifiche e della Sprint del Gran Premio del Qatar 2024 sul circuito di Losail sta per cominciare…











