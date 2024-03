DIRETTA MOTOGP/ Prove libere: Marc Marquez primo nella FP2! GP Qatar 2024 Losail (oggi 8 marzo)

DIRETTA MOTOGP: MARC MARQUEZ PRIMO NELLA FP2

Marc Marquez ha ottenuto il miglior tempo nella diretta MotoGp della seconda sessione di prove libere FP2 del GP Qatar 2024 sul circuito di Losail, una sessione di fatto svuotata di significato dalle condizioni dell’asfalto. Quando la sessione ha avuto inizio aveva ormai smesso di piovere, ma la pista si è asciugata con notevole lentezza e di conseguenza per tutti i piloti l’obiettivo principale è diventato quello di minimizzare i rischi e di effettuare in sicurezza gli otto giri con le gomme da bagnato, obbligatori in queste condizioni.

Naturalmente i tempi sono andati migliorando nel finale della sessione, con la pista più asciutta. Buone notizie comunque per Marc Marquez, che si è subito messo alla prova con la Ducati in condizioni particolari e ha avuto buoni riscontri: la sua migliore prestazione è stata di 2’06”544, poi ecco una sfilza di Ktm con Fernandez, Acosta, Miller e Binder che si sono piazzati in quest’ordine dal secondo al quinto posto. Molto indietro i protagonisti del 2023: Pecco Bagnaia dodicesimo, Jorge Martin addirittura diciottesimo. I conti però si faranno domani, in una diretta MotoGp che si farà davvero significativa fin dalla prima sessione, che di fatto sarà la pre-qualifica in vista della sessione delle qualifiche che avranno luogo immediatamente a seguire, attorno al mezzogiorno italiano. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

IN PISTA PER LA FP2

Sta per ricominciare la diretta MotoGp del GP Qatar 2024 sul circuito di Losail, si tratta della seconda sessione di prove che attualmente possono essere definite come le pre-qualifiche, ma non oggi a causa della pioggia (succede anche nel deserto), motivo per il quale stavolta saranno davvero prove “libere”. In ogni caso, si torna in pista e stavolta si girerà per un’ora intera e con condizioni molto simili a quelle che troveremo domani nella Sprint e poi domenica nel Gran Premio. Si comincerà alle ore 18.10 italiane, 10 minuti più tardi del previsto, a causa di un ritardo nel programma causato proprio dalla pioggia.

Il nome più atteso, oggi e più in generale nel Motomondiale 2024, è inevitabilmente quello di Marc Marquez, allora rileggiamo che cosa aveva dichiarato ieri il pilota spagnolo che è passato dalla Honda alla Ducati: “È stata una preseason differente, di solito provavo nuove cose sulla moto e invece stavolta mi sono trovato a lavorare su di me per adattare il mio stile a una nuova moto. Mi sento a mio agio, ma non sono pronto per lottare per il podio e la vittoria, ma stiamo lavorando”. Marquez ha poi spiegato le tante novità della sua avventura con il team Pramac: “Sento tanto appoggio dal management Ducati, ho la moto del 2023 e lo sapevo, ma senza una buona relazione con i vertici Ducati non avrei mai firmato ed è importante avere questo tipo di fiducia. Un team factory è differente da uno satellite e io devo prima di tutto capire certe cose per indirizzare le mie preferenze: so i miei traguardi, ma pure da dove vengo e cosa mi serve. Non vinco da due anni, devo mettere una base e imparare da altri ducatisti perché ci saranno momenti alti e bassi a cui adattarsi”. Adesso però si torna in pista: ricomincia la diretta MotoGp! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

MOTOGP, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LE PROVE

Le prove di oggi per la diretta MotoGp saranno trasmesse in tv su Sky Sport MotoGp HD, canale numero 208 della piattaforma satellitare Sky, che garantisce anche lo streaming. Per tutti gli appassionati di motociclismo ribadiamo che anche quest’anno la MotoGp e le altre classi sono trasmesse integralmente da Sky sul satellite, come ormai siamo ampiamente abituati: per il Gran Premio del Qatar c’è da segnalare inoltre che, come d’altronde succede sempre, il venerdì è escluso dalla visione in chiaro, che sia in tempo reale oppure in differita. Adesso comunque presentiamo tutte le modalità per seguire la sessione in programma oggi dell’appuntamento di Losail per seguire la diretta della MotoGp in streaming video e tv.

Ricordiamo che lo streaming video sarà garantito agli abbonati tramite l’applicazione Sky Go, ma che sempre in diretta streaming video il Mondiale di MotoGp è visibile anche su Now TV. Il punto di riferimento Sky è sempre Guido Meda, ormai storica voce della MotoGp. Per quanto riguarda la tv in chiaro, non si potrà seguire la diretta MotoGp nella giornata di oggi su Tv8 (canale numero 8 del telecomando), perché anche nel Motomondiale 2024 il venerdì è escluso dalle immagini in chiaro per tutti, che siano in differita oppure in tempo reale. In ogni caso, sarà possibile vivere in diretta tutte le emozioni del Motogp da Losail per oggi solo su Sky. Ricordiamo infine anche i riferimenti ufficiali del Mondiale su Twitter, l’account @MotoGp, così come la pagina MotoGp su Facebook.

JORGE MARTIN PRIMO NELLA FP1

Jorge Martin ha ottenuto il miglior tempo nelle prove libere FP1, l’apertura della diretta MotoGp del GP Qatar 2024 e di tutta la stagione sul circuito di Losail. La classifica dei tempi ha quindi esaltato il pilota spagnolo della Ducati Pramac, che in occasione della sua migliore prestazione ha fatto fermare il cronometro sul tempo di 1’52”624, con 47 millesimi sull’Aprilia di Aleix Espargaro e 71 su un altro spagnolo, il sorprendente Pedro Acosta con la KTM del team Tech3. Una sorta di festival spagnolo, confermato dal quarto posto di Marc Marquez, che termina la sua prima sessione in sella a una Ducati a 177 millesimi da Martin.

Quinto Brad Binder a 265 millesimi, per il sudafricano la soddisfazione di essere il migliore “non spagnolo” davanti a Johann Zarco ed Enea Bastianini, settimo a 326 millesimi per precedere l’ottavo posto di Fabio Di Giannantonio, mentre poi abbiamo in nona posizione Jack Miller e decimo Pecco Bagnaia a 597 millesimi, al termine di una sessione quasi sempre in ombra per il campione del Mondo in carica, autore però almeno di un buon giro con il time attack finale. La diretta MotoGp ricomincerà alle ore 18.00 italiane, quando a Losail ci sarà l’appuntamento con la seconda sessione. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

BASTIANINI PARTE BENE

La prima sessione di prove libere FP1 per la diretta MotoGp del GP Qatar 2024 sul circuito di Losail inizia a darci qualche indicazione. Molto bene fin da subito Enea Bastianini con la Ducati ufficiale, mentre non sta forzando il suo compagno di squadra Pecco Bagnaia. Bastianini invece ha voglia di mettersi alle spalle un 2023 davvero sfortunato e per ora ha firmato il miglior tempo in 1’53”211, mentre Pecco ha lamentato qualche problema con le gomme.

La classifica dei tempi della diretta MotoGp è però al momento davvero serrata: Bastianini guida con 24 millesimi di vantaggio sull’australiano Jack Miller e 36 su Jorge Martin, che aveva stabilito il miglior tempo prima di Enea. Si annuncia quindi grande incertezza fin dalla prima sessione di prove libere del primo Gran Premio: cosa ci diranno gli ultimi 20 minuti di azione? (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

VIA ALLA FP1

Il momento ha sempre il suo fascino: il via alla prima sessione di prove libere FP1 apre la diretta MotoGp del GP Qatar 2024 sul circuito di Losail, ma di fatto è anche l’apertura dell’intero Motomondiale. Ci attendono i primi 45 minuti di lavoro del weekend, per il momento non si è in notturna e allora potrebbe essere interessante soprattutto in ottica qualifiche, mentre la sessione serale potrebbe essere perfetta in ottica Sprint e Gran Premio, che saranno tutti dopo il tramonto. Per aprire le danze, ci sembra giusto dare spazio alle parole del campione del Mondo in carica, ecco dunque cosa ha dichiarato Pecco Bagnaia nella conferenza stampa di ieri: “Arriviamo qui in forma, abbiamo fatto un bel lavoro nel test, il mio feeling con la GP24 è molto buono e la nuova moto pare estremamente competitiva”.

Bagnaia è felice anche per il fresco rinnovo del contratto con la Ducati: “Il rinnovo è importante perché mi libera la mente e mi consente di concentrarmi solo sui risultati e la pista”. L’obiettivo naturalmente è il tris iridato: “Tre è meglio di due, quindi ci proverò (ride, ndR). L’obiettivo è di fare il massimo, il team è fantastico, la mia squadra mi assiste, la moto promette bene e ci sono le performance per cercare di confermare il titolo e quindi inseguire la tripletta”. Adesso però si scende in pista: parola al cronometro per i primi verdetti della diretta MotoGp! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

COMINCIA LA NUOVA STAGIONE!

La diretta MotoGp torna protagonista oggi, venerdì 8 marzo 2024: l’appuntamento é naturalmente con le prove libere FP1 e FP2 che apriranno il Gran Premio del Qatar 2024 che si disputa sul circuito di Losail, uno degli appuntamenti extra-europei ormai di maggiore tradizione nel calendario del Motomondiale, che giunge al primo atto della sua edizione 2024. Si riparte quindi dopo l’inverno che come sempre è stato caratterizzato dalle presentazioni delle moto nuove e da alcune sessioni di test in pista, tra la Malesia e proprio il Qatar, ma adesso si comincia a fare davvero sul serio, a caccia del titolo iridato vinto negli ultimi due anni da Francesco Pecco Bagnaia.

La diretta MotoGp vede naturalmente in copertina il campione del Mondo in carica Francesco Bagnaia e gli spagnoli Marc Marquez e Jorge Martin, che potrebbero essere i suoi grandi rivali, in particolare modo con notevole curiosità per l’arrivo in Ducati del classe 1993, che ha lasciato la Honda dopo anni gloriosi ma finiti male nelle ultime stagioni. Adesso però ricordiamo che la diretta MotoGp dovrà fare i conti con due ore di fuso orario che ci separano da Losail, ma soprattutto con il fatto che il Gran Premio del Qatar 2024 si svolgerà in notturna: le prove libere FP1 sono fissate alle ore 13.45 italiane (le 15.45 locali) e dureranno 45 minuti, mentre la FP2 anche in questa stagione dura un’ora e avrà inizio alle ore 18.00, quindi fino alle 19.00 italiane e in notturna, a differenza della FP1 che sarà ancora con la luce naturale.

DIRETTA MOTOGP: GP QATAR 2024, I TEMI IN COPERTINA

In attesa di scoprire che cosa ci potrà dire la diretta MotoGp delle due sessioni di prove libere del GP Qatar 2024 dal circuito di Losail, dobbiamo quindi evidenziare i temi che potrebbero accompagnarci per la nuova stagione. Per Pecco Bagnaia il sogno è quello di ottenere il tris iridato consecutivo, impresa che nella classe regina (500 compresa) è riuscita solamente a campioni che hanno fatto la storia del motociclismo. Nel 2023 l’infortunio al Montmelò aveva complicato la stagione di Bagnaia, ma alla fine ha contributo a rendere più significativo il suo trionfo, arrivato superando anche un incidente che avrebbe potuto avere conseguenze gravissime.

Jorge Martin naturalmente punta a disputare nuovamente una stagione di vertice dopo che il 2023 gli ha cambiato la carriera con un notevole salto di qualità, tuttavia è inevitabilmente un altro spagnolo ad attirare l’attenzione e parliamo giustamente di Marc Marquez, il cui passaggio in Ducati è stato l’atto rivoluzionario dell’inverno appena terminato. La stagione sarà lunghissima, sono in calendario ben 21 Gran Premi fra i quali i due tradizionali in Italia, prima al Mugello e poi a Misano Adriatico, ma per ora si comincia dal deserto del Qatar, che ci dovrà dare le prime risposte. Questi sono i temi, l’attesa per quanto succederà in questo weekend adesso sta per finire, per la gioia di tutti i tifosi e gli appassionati, quindi mettiamoci comodi: la diretta MotoGp delle prove libere FP1 e FP2 del Gran Premio del Qatar 2024 sul circuito di Losail sta per cominciare…











