DIRETTA MOTOGP STREAMING: INIZIA IL GRAN PREMIO DECISIVO

Questo sarà un appuntamento speciale sotto ogni punto di vista per la diretta MotoGp: comincia infatti oggi, venerdì 15 novembre, il Gran Premio di Barcellona 2024, ultimo atto della stagione del Motomondiale che nella classe regina deve ancora indicare il nome del campione del Mondo fra Jorge Martin e Francesco Bagnaia. Naturalmente però non sarà solo l’aspetto agonistico al centro dell’attenzione in questo weekend nel quale il circuito del Montmelò sostituisce Valencia, colpita nelle scorse settimane da una delle alluvioni peggiori della storia europea, con centinaia di morti e danni incalcolabili. Il cambio di sede è stato inevitabile e voluto anche dagli stessi piloti, questo Gran Premio sarà infatti anche un’occasione di concreta solidarietà verso la Comunità Valenciana.

Ci si è spostati quindi sempre all’interno della Spagna, scartando altre ipotesi: tutti conoscono alla perfezione Barcellona, dove quest’anno ha vinto proprio Pecco Bagnaia, mentre per quanto riguarda gli orari ovviamente restano quelli classici europei. La diretta MotoGp prenderà di conseguenza il via alle ore 10.45 di stamattina con i 45 minuti delle prove libere FP1, mentre al pomeriggio sarà la volta delle pre-qualifiche, che durano un’ora e garantiscono ai primi 10 l’accesso immediato al Q2 delle qualifiche: sicuramente è il turno più significativo della diretta MotoGp del venerdì, con inizio alle ore 15.00.

MOTOGP PROVE GP BARCELLONA 2024: COME SEGUIRE IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

Questa è anche la gara che segna il ritorno in Europa dopo la lunga trasferta orientale, gli orari aiutano la visione ma ricordiamo che la diretta MotoGp in streaming e in tv purtroppo al venerdì è riservata ai soli abbonati, anche nel GP Barcellona 2024 come in tutti i precedenti. Non ci saranno immagini in chiaro per tutti su Tv8 oggi, ci si potrà quindi affidare solo ai riferimenti per gli abbonati, cioè il canale numero 208 satellitare Sky Sport MotoGp HD, oppure alla diretta MotoGp streaming video tramite Sky Go o Now TV.

DIRETTA MOTOGP STREAMING: IL DUELLO MARTIN VS BAGNAIA ALLA SFIDA DECISIVA

Dedicandoci adesso all’aspetto agonistico del weekend, la diretta MotoGp naturalmente dovrà designare a Barcellona il nome del campione del Mondo tra Jorge Martin e Francesco Bagnaia, con lo spagnolo grande favorito dal momento che ha un margine di ben 24 punti, che sono una enormità quando ne restano solamente 37 da assegnare al massimo. Il verdetto potrebbe arrivare già domani nella Sprint, se Martin guadagnasse due punti su Bagnaia nella gara breve, come d’altronde è successo molto spesso nel corso di questa stagione, nella quale finora Martin è davanti grazie alla maggiore costanza di rendimento in generale e ai fantastici risultati nelle Sprint, vanificando il 10-3 per Bagnaia nel numero delle vittorie alla domenica.

Quello che successe proprio a Barcellona il 25 e 26 maggio scorso in occasione del GP Catalogna può essere considerato come una sintesi perfetta della stagione nel suo complesso: alla domenica vinse Bagnaia davanti a Martin, con un guadagno di 5 punti per Pecco; anche al sabato era al comando Pecco (e questo è successo più raramente), che però è caduto all’ultimo giro, dando il via libera in quel caso al successo di Aleix Espargaro, mentre un Martin stranamente poco brillante al sabato arrivò quarto, prendendo 6 punti, per un totale nel weekend di 26 contro i 25 di Bagnaia. Avrebbero potuto essere 37 per l’italiano e 25 per lo spagnolo, e magari adesso la storia dell’intero Mondiale sarebbe diversa. Tuttavia ora è inutile pensare ai “se”, diamo spazio alla diretta MotoGp streaming delle prove libere FP1 e FP2 del Gran Premio di Barcellona 2024!