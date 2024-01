DIRETTA/ Mozambico Ghana video streaming tv: ci sono sei precedenti (Coppa d’Africa, 22 gennaio 2024)

DIRETTA MOZAMBICO GHANA: I TESTA A TESTA

Mentre aspettiamo la diretta di Mozambico Ghana, possiamo curiosare nella storia di questa partita che ci offre sei precedenti prima di oggi. Il bilancio complessivo è certamente favorevole al Ghana, che ha ottenuto quattro vittorie più due pareggi, mentre il Mozambico non è mai riuscito a vincere questa partita. La prima volta assoluta risale alla fase a gironi della Coppa d’Africa 1996 e arrivò una vittoria per 2-0 del Ghana, mentre il primo pareggio fu uno 0-0 nella partita amichevole disputata mercoledì 14 gennaio 1998.

Volendo parlare dei precedenti più recenti, possiamo passare ai gironi di qualificazione per la Coppa d’Africa 2017, che videro una vittoria per il Ghana e un pareggio. Prima il successo ghanese, per 3-1 giovedì 24 marzo 2016 con i gol di Frank Acheampong, John Boye e Jordan Ayew, seguiti dal gol della bandiera ad opera di Sonito; il match di ritorno fu giocato curiosamente appena tre giorni più tardi, cioè domenica 27 marzo 2016 naturalmente in Mozambico, con i padroni di casa che riuscirono a fermare il Ghana sul pareggio per 0-0. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

MOZAMBICO GHANA, STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Ricordiamo che per seguire la Coppa d’Africa 2024 l’emittente di riferimento è Sportitalia: la diretta tv di Mozambico Ghana sarà dunque garantita sul canale al numero 60 del vostro telecomando, ed è di conseguenza in chiaro per tutti.

L’alternativa come sempre riguarda la diretta streaming video: in primo luogo attraverso il sito www.sportitalia.com, poi attraverso la relativa app.

MOZAMBICO GHANA: SQUADRE AD UN SOLO PUNTO

La diretta Mozambico Ghana, in programma lunedì 22 gennaio alle ore 21:00, racconta della terza giornata del Gruppo B di Coppa d’Africa. Il Mozambico è ultimo in classifica con un solo punto conquistato, quello frutto del pareggio contro l’Egitto. Nessuna chance invece con Capo Verde, gara terminata con un chiaro e netto 3-0.

Il Ghana non se la passa di certo tanto bene dato che anche la Nazionale di Accra è ad un solo punto in due partite, davanti al Mozambico solo per differenza reti. I ghanesi avevano perso all’esordio con Capo Verde, inutile il momentaneo 1-1 di Djiku. Pareggio invece con due reti per parte nella sfida contro l’Egitto.

MOZAMBICO GHANA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni di Mozambico Ghana vedono i primi scendere in campo col 5-2-2-1. Siluane in porta, retroguardia popolata da Domingos, Mexer, Edmilson, Reinildo e Bruno Langa a chiudere il reparto. In mediana Amade e Guima con Geny e Witi da trequartisti alle spalle di Stanley Ratifo.

Il Ghana replica con l’assetto tattico 4-2-3-1. Tra i pali Ofori, difesa composta da Odoi, Djuku, Salisu e Mensah. In cabina di regia troveremo Ashimeru e Abdul Samed mentre Williams, Kudus e Jordan Ayew saranno i trequartisti che supporteranno Semenyo.

MOZAMBICO GHANA, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Mozambico Ghana danno per favorito il segno 2 a 1.73. Secondo bet365, l’1 è offerto a 5.25 con la X a 3.40.

L’Over e Under, considerando la soglia 2.5, sono rispettivamente quotati 2.25 e 1.62. Il Gol è dato a 2.10, No Gol invece a 1.67.











